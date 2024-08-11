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気象台は、午後5時40分に、大雨警報（土砂災害）を岩泉町に発表しました。また洪水警報を久慈市、岩泉町、九戸村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・岩泉町に発表

沿岸北部では、土砂災害に警戒してください。内陸、沿岸北部では、河川の増水に警戒してください。沿岸北部、沿岸南部では、暴風や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■宮古市
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■大船渡市
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■久慈市
□洪水警報【発表】
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■陸前高田市
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■釜石市
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■大槌町
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■山田町
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■岩泉町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　3時間最大雨量　90mm
　ピーク時間　12日未明

□洪水警報【発表】
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■田野畑村
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■普代村
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■野田村
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■九戸村
□洪水警報【発表】
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■洋野町
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日夜遅く
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s
□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m