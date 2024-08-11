【大雨警報】岩手県・岩泉町に発表
気象台は、午後5時40分に、大雨警報（土砂災害）を岩泉町に発表しました。また洪水警報を久慈市、岩泉町、九戸村に発表しました。
沿岸北部では、土砂災害に警戒してください。内陸、沿岸北部では、河川の増水に警戒してください。沿岸北部、沿岸南部では、暴風や高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宮古市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
12日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■大船渡市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■久慈市
□洪水警報【発表】
12日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■陸前高田市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■釜石市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■大槌町
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■山田町
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■岩泉町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
12日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
3時間最大雨量 90mm
ピーク時間 12日未明
□洪水警報【発表】
12日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■田野畑村
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■普代村
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■野田村
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■九戸村
□洪水警報【発表】
12日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■洋野町
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m