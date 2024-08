ラッパーのAwich(沖縄県出身)が自身のインスタグラムを更新。水の中を華麗に泳ぐ姿が話題になっている。

Awichは「I’m fine thank you! And you?」と投稿。渓谷の岩肌から透明度の高い清流に飛び込み、黒髪をなびかせて水中を進む様子は人魚のような妖艶さだ。

この投稿に「何と美しい…女神様」「泳ぎが綺麗」「ガチで人魚だ」「神秘的」「自然をリスペクトして、自然に受け入れられている感じがしました」などのコメントが寄せられている。

Awichは、2006年にデビュー。今年の4月には、アメリカ・カリフォルニア州で開催された世界最大級の音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」に出演、10日に千葉県で開催された野外フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」には、体調不良で出演がキャンセルされた平井大の代打で出演するなど、各地のフェスティバルを盛り上げている。

9月8日には福岡県糸島市の芥屋海水浴場で行われる「30th Sunset Live 2024」に出演する。