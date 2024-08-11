山形vs徳島 スタメン発表
[8.11 J2第26節](NDスタ)
※19:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 88 土居聖真
FW 25 國分伸太郎
FW 42 イサカ・ゼイン
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 40 坂本稀吏也
MF 10 氣田亮真
MF 18 南秀仁
MF 24 横山塁
FW 11 藤本佳希
FW 36 高橋潤哉
監督
渡邉晋
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 21 田中颯
DF 5 森昂大
DF 6 内田航平
DF 26 青木駿人
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 10 杉本太郎
MF 18 エウシーニョ
MF 19 岩尾憲
MF 44 山口竜弥
MF 54 永木亮太
FW 30 坪井清志郎
控え
GK 29 三井大輝
DF 4 カイケ
MF 17 高田颯也
MF 28 鹿沼直生
FW 8 柿谷曜一朗
FW 16 渡大生
FW 25 鈴木輪太朗イブラヒーム
監督
増田功作
※19:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 88 土居聖真
FW 25 國分伸太郎
FW 42 イサカ・ゼイン
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 40 坂本稀吏也
MF 10 氣田亮真
MF 18 南秀仁
FW 11 藤本佳希
FW 36 高橋潤哉
監督
渡邉晋
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 21 田中颯
DF 5 森昂大
DF 6 内田航平
DF 26 青木駿人
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 10 杉本太郎
MF 18 エウシーニョ
MF 19 岩尾憲
MF 44 山口竜弥
MF 54 永木亮太
FW 30 坪井清志郎
控え
GK 29 三井大輝
DF 4 カイケ
MF 17 高田颯也
MF 28 鹿沼直生
FW 8 柿谷曜一朗
FW 16 渡大生
FW 25 鈴木輪太朗イブラヒーム
監督
増田功作