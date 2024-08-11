今週の【重要イベント】米消費者物価、4-6月期GDP、米小売売上高 (8月12日～18日) 今週の【重要イベント】米消費者物価、4-6月期GDP、米小売売上高 (8月12日～18日)



――――――――――――――――――― 8月12日 (月) ――

◆国内経済

★国内市場休場（山の日）

◆国際経済ｅｔｃ

・タイ市場休場

・米国7月月次財政収支 (13日3:00)



――――――――――――――――――― 8月13日 (火) ――

◆国内経済

・7月国内企業物価 (8:50)

・7月工作機械受注 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国7月失業率 (15:00)

・ドイツ8月ZEW景況感指数 (18:00)

・ユーロ圏8月ZEW景況感指数 (18:00)

・米国7月生産者物価指数 (21:30)

【海外決算】

[米]ホームデポ



――――――――――――――――――― 8月14日 (水) ――

◆国内経済

・7月投信概況 (15:00)

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏4-6月期GDP[確報値] (18:00)

・ユーロ圏6月鉱工業生産指数 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国7月消費者物価指数 (21:30)

・米国石油在庫統計 (23:30)

・ニュージーランド中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]シスコシステムズ /[中]テンセント



――――――――――――――――――― 8月15日 (木) ――

◆国内経済

★4-6月期GDP (8:50)

・6月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・6月設備稼働率 (13:30)

・終戦の日

◆国際経済ｅｔｃ

・インド、韓国（光復節）市場休場

★中国MLF（中期貸出制度）金利

・中国7月70都市新築住宅価格動向 (10:30)

★中国7月鉱工業生産 (11:00)

★中国7月小売売上高 (11:00)

★中国1-7月固定資産投資 (11:00)

・中国1-7月不動産開発投資 (11:00)

・英国4-6月期GDP (15:00)

★米国7月小売売上高 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国8月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)

・米国8月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)

・米国7月輸入物価指数 (21:30)

・米国7月輸出物価指数 (21:30)

・米国7月鉱工業生産指数 (22:15)

・米国7月設備稼働率 (22:15)

・米国6月企業在庫 (23:00)

・米国8月NAHB住宅市場指数 (23:00)

・米国6月対米証券投資 (16日5:00)

・フィリピン中銀が政策金利を発表

・ノルウェー中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]ウォルマート 、アプライドマテリアルズ [中]アリババ 、JDドットコム



――――――――――――――――――― 8月16日 (金) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・6月第3次産業活動指数 (13:30)

・10年物価連動国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏6月貿易収支 (18:00)

★米国7月住宅着工件数 (21:30)

・米国7月住宅建築許可件数 (21:30)

・米国8月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)



――――――――――――――――――― 8月17日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 8月18日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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