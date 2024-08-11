Æ£¸¶µª¹á¤È¸µ£Ó£Ë£ÅÁÚÅÄ¼Óè½½í¤¬ÉñÂæ¤Ç¶¦±é¡Öµª¹á¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆ£¸¶µª¹á¡Ê£µ£³¡Ë¤¬ÉñÂæ¡Ö¥«¥ë¥á¥ó¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ë¡×¡Ê£¸·î£±£·Æü¡Á£²£µÆü¡¢¿·¶¶±éÉñ¾ì¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¶¦±é¤¹¤ë¸µ£Ó£Ë£Å£´£¸¤ÎÁÚÅÄ¼Óè½½í¡Ê£²£¹¡Ë¤È¶¦¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ£¸¶¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò·ãÇò¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦É×¡¦ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ê£µ£²¡Ë¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¡Ö¥«¥ë¥á¥ó¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ë¡×¤ÏÅìµþ¤Ç¥¹¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ê¥£¡¦¥«¥ë¥á¥ó¤¬¸Î¶¿¤ÎÏÂ²Î»³¸©¡¦µª¥ÎÀîÂ¼¤ËÎ¤µ¢¤ê¤·¤ÆÂçÁûÆ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡££±£¹£µ£±Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾±Ç²è¡ÊÌÚ²¼·Ã²ð´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÉñÂæ²½ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë
¡¡Æ£¸¶¡¡¿¦¶È¤Ø¤Îº¹ÊÌ¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÁª¤ó¤ÀÆ»¤ò·Ý½Ñ¤À¤È»×¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¥«¥ë¥á¥ó¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤Ï¸½Âå¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë¤âÀäÂÐ¤Ë¶Á¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÏÂ²Î»³¸©¤È¤Ï´Ø·¸¤â¿¼¤¤
¡¡Æ£¸¶¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¤ÎÎ¤¤¬ÏÂ²Î»³¤Ç»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¤ªµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÂ²Î»³¤Ë¹Ô¤¡¢Ìî»³¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤ÆÃî¤ä¥¶¥ê¥¬¥Ë¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½£¹·î¤ËÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¤â¾å±é¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç£··î£±£°Æü¤Ë¤ÏÉñÂæ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤áÆî³¤ÅÅÅ´¤Ê¤ó¤Ð±Ø¤Ç£±Æü±ØÄ¹¤òÌ³¤á¤¿
¡¡Æ£¸¶¡¡£±Æü±ØÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¸å¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆî³¤ÅÅÅ´¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÏÂ²Î»³¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂ²Î»³¸©Ä£¤Î³§¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áÏÂ²Î»³¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢¥é¥¸¥ª¶É¡¢¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¤ò²ó¤Ã¤Æ¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë¡Ö¥Î¥ê¥«¥ë¥á¥óÂè£²¤Î¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½£±Æü±ØÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÉ×¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤âÆî³¤ÅÅÅ´¤Ê¤ó¤Ð±Ø¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤«
¡¡Æ£¸¶¡¡¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂçºå¤Ç¥«¥Ä¥é¹ç¤ï¤»¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Ð±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç»ä¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤ß¤ó¤Ê¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¤â¤È¤â¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¹¥¤¤Ç¡¢¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¡ÊÊÒ²¬¤Ï¡Ë¤½¤Î¸å¡¢Âçºå¤Î¾¾ÃÝºÂ¤Ç¥«¥Ä¥é¹ç¤ï¤»¤Ë¹Ô¤¡¢»ä¤ÏÆî³¤ÅÅÅ´¤ÎÆÃµÞ¡Ø¥µ¥¶¥ó¡Ù¤Ë¾è¤Ã¤ÆàÏÂ²Î»³¤Ë¹Ô¤¯¤ï¡¼á¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½É×ÉØ¤È¤âÌò¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ª¸ß¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë
¡¡Æ£¸¶¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÊÒ²¬¤Ï¡Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÎÉñ´ì¤Ï½êºî¤äÃåÊª¤ÎÃåÊý¤Ê¤É¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Çú¾Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤ä¡Ö²¿¤ÆÈáÎø¤Ê¤Î¡×¤È¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î£¸Ç¯¡¢²ÎÉñ´ì¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤ÆËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê²ÎÉñ´ì¤Ë¡Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬³§¤µ¤ó¡Ê²ÎÉñ´ì¤Î¡Ë¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÊÒ²¬¤µ¤ó¤âÆ£¸¶¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¤ËÍè¤ë
¡¡Æ£¸¶¡¡¡Ö°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¸«¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÂæËÜ¤ò¸«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ´Õ¾Þ¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤âà¶Ó¿¥¤µ¤ó¡Êº£²ó¤ÎÉñÂæ±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë¾¯Ç¯Ââ¤Î¶Ó¿¥°ìÀ¶¡Ë¤¬¤³¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤É¤ó¤Ê±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¤Êá¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÁÚÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥«¥ë¥á¥ó¤Î½éÎø¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ëÅÄ¸ý½ÕÍº¡ÊÆÁ½ÅÁï¡Ë¤ÎºÊ¡¦¸÷»Ò¤ò±é¤¸¤ë
¡¡ÁÚÅÄ¡¡µª¹á¤µ¤ó¤ÎàÎøÅ¨á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£²¿Í¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¡¡ÁÚÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡££²Ç¯Á°¤Ë¶Ó¿¥ÀèÀ¸¤¬±é½Ð¤·¤¿ÉñÂæ¡ÖÆÇÌô¤ÈÏ·¾î¡×¤Çµª¹á¤µ¤ó¤È¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¸¶¡¡¤½¤Î¸å¤â¤è¤¯¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Óè½½í¤Ï¹µ¤¨ÌÜ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤±¤ÉÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¤Á¤ã¤ó¤È¸÷¤È²Ú¤ò½Ð¤»¤ë¿Í¡£¥½¥í¤È¤·¤Æ¥Ô¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬»÷¹ç¤¦¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥¹¤â¾å¼ê¤À¤·¤ª¼Çµï¤â¤Á¤ã¤ó¤È¿´¤ò¤¤¤ì¤ÆËÂ¤®¹ç¤¨¤ë¡£¸åÇÚ¤ÇËå¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤É¥¢¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁÚÅÄ¡¡µª¹á¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç·Î¸Å¾ì¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµª¹á¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤ÀèÇÚ¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤â¼þ°Ï¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡Æ£¸¶¡¡ÂçÀèÇÚ¤ÎÊý¤ä·Ð¸³¤ÎÄ¹¤¤Êý¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤È·Î¸Å¾ì¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ã¤ÆÉ¬¤º¤¢¤ë¤·Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤êÏ¯¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¶Ó¿¥ÀèÀ¸¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤·Î¸Å¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½º£²ó¤ÎÉñÂæ¤ÏÅìµþ¢ªÀçÂæ¢ªÌ¾¸Å²°¢ªÂçºå¢ª¼¯»ùÅç¢ª·§ËÜ¤È¤³¤Î²Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë
¡¡Æ£¸¶¡¡·à¾ì¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¨¥¤¥Ã¡ª¡×¤Ã¤Æ·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤â¤¦°ã¤¦À¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬·Î¸ÅÃæ¤Ë¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤ë»×¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËàÌÀÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ê¥¸¡¼¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡Ö¥¨¥¤¥Ã¡ª¡×¤Ã¤Æ·à¾ì¤ËÍè¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£