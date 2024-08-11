¡Úºå¿À¡ÛÀèÈ¯¡¦¹â¶¶ÍÚ¿Í¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Î1·³ÅÐÏ¿¡¡°éÀ®¥¹¥¿¡¼¥È¤â¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç10ÅÐÈÄ
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï11Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£ºå¿À¤ÏºäËÜÀ¿»ÖÏºÁª¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¡¢¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜÁª¼ê¤Ïº£µ¨50»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.217¤ÎÀ®ÀÓ¡£10Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ê¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¶¶Åê¼ê¤Ï2021Ç¯¤Ë4¾¡¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤±¤¬¤Î¤¿¤á1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£µ¨³«Ëë¤â°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ïº£µ¨10»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨2.54¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î1·³ÅÐÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤ÎÍ½Äê¤Ç¹Åç¤Î¶åÎ¤°¡Ï¡Åê¼ê¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£