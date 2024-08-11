秋田vs鹿児島 スタメン発表
[8.11 J2第26節](ソユスタ)
※18:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 蜂須賀孝治
DF 5 河野貴志
DF 16 村松航太
DF 27 喜岡佳太
MF 6 諸岡裕人
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
MF 77 河村慶人
FW 11 梶谷政仁
FW 40 青木翔大
控え
GK 41 猪瀬康介
DF 3 小柳達司
DF 22 河村匠
MF 7 水谷拓磨
FW 8 畑潤基
FW 10 小松蓮
FW 18 吉田伊吹
監督
吉田謙
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 5 井林章
DF 16 河野諒祐
DF 28 戸根一誓
MF 19 稲葉修土
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
MF 32 沼田駿也
MF 34 鈴木翔大
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
DF 4 広瀬健太
MF 6 渡邉英祐
MF 8 藤村慶太
FW 9 有田光希
FW 10 藤本憲明
FW 46 武星弥
監督
浅野哲也
※18:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 蜂須賀孝治
DF 5 河野貴志
DF 16 村松航太
DF 27 喜岡佳太
MF 6 諸岡裕人
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
MF 77 河村慶人
FW 11 梶谷政仁
FW 40 青木翔大
控え
GK 41 猪瀬康介
DF 3 小柳達司
DF 22 河村匠
MF 7 水谷拓磨
FW 8 畑潤基
FW 10 小松蓮
FW 18 吉田伊吹
監督
吉田謙
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 5 井林章
DF 16 河野諒祐
DF 28 戸根一誓
MF 19 稲葉修土
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
MF 32 沼田駿也
MF 34 鈴木翔大
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
DF 4 広瀬健太
MF 6 渡邉英祐
MF 8 藤村慶太
FW 9 有田光希
FW 10 藤本憲明
FW 46 武星弥
監督
浅野哲也