[8.11 J2第26節](ソユスタ)

※18:00開始

主審:大坪博和

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 4 蜂須賀孝治

DF 5 河野貴志

DF 16 村松航太

DF 27 喜岡佳太

MF 6 諸岡裕人

MF 25 藤山智史

MF 29 佐藤大樹

MF 77 河村慶人

FW 11 梶谷政仁

FW 40 青木翔大

控え

GK 41 猪瀬康介

DF 3 小柳達司

DF 22 河村匠

MF 7 水谷拓磨

FW 8 畑潤基

FW 10 小松蓮

FW 18 吉田伊吹

監督

吉田謙

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 3 外山凌

DF 5 井林章

DF 16 河野諒祐

DF 28 戸根一誓

MF 19 稲葉修土

MF 21 田中渉

MF 27 山口卓己

MF 32 沼田駿也

MF 34 鈴木翔大

FW 38 有田稜

控え

GK 13 松山健太

DF 4 広瀬健太

MF 6 渡邉英祐

MF 8 藤村慶太

FW 9 有田光希

FW 10 藤本憲明

FW 46 武星弥

監督

浅野哲也