フジテレビの動画配信サービス・FODでは、25日からABCテレビでスタートする新番組『Rising Sun〜後戻りはしないOne Way Road〜』(毎週日曜24:25〜)を、18日から毎週日曜0時に先行独占配信する。『Rising Sun〜後戻りはしないOne Way Road〜』この番組は、LDH所属アーティストの光と影に迫るドキュメンタリー。光り輝く舞台に立ち、人々を魅了するアーティストたちの輝かしい躍進の裏には、自身の全てをパフォーマンスに捧げてきたストイックな覚悟がある。そんな彼らがグループとして新たな夢を目指し、不退転の覚悟で進む道(=One Way Road)にカメラが密着する。

初回放送は、結成から10年を迎え、9月に東京ドーム公演を控える16人ダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGEが登場。16人という大所帯グループの山あり谷ありの歴史をひも解きつつ、各メンバーの人物像、これからの夢など様々な視点から取材している。【編集部MEMO】FODではこれまで、読売テレビ、ABCテレビ、MBSテレビ、中京テレビ、CBCテレビといったフジテレビ系列以外の局が制作するドラマを独占配信している。