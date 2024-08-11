¡Úµð¿Í¡Û¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¼éÈ÷¤ÇÉé½ý¸òÂå¡¡¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Ë¼ºÇÔ¤·ÌåÀä
¡¡¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Î¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ÇÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¾ìÌÌ¤Ï£²¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿£µ²ó¤Î¼éÈ÷¡£°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤«¤é£·ÈÖ¡¦ÌÚ²¼Âó¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÂÇµå¤òÊü¤Ä¤È¡¢Ãæ·ø¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÏÀª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÊáµå¤ò»î¤ß¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÇòµå¤Ï¥°¥é¥Ö¤«¤é¤ï¤º¤«¤Ë¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ÎºÝ¤Ëº¸¼ê¼óÉÕ¶á¤òÄË¤á¤¿½õ¤Ã¿Í¤Ï¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¾ì¤ÇÌåÀä¤·¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹²¤Æ¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¥Ê¥¤¥ó¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤¿¤¬¼«ÎÏ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï£¸¹æÀèÀ©¥½¥í¡õÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿Í¥ÎÉ½õ¤Ã¿Í¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ì»þÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤ÐÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë°¤Éôµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁêÅö¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£