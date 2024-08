PlayStationの公式オンラインストアである「PlayStation Store」にはユーザーによるレーティング機能は存在するものの、テキストでのレビュー投稿はできませんでした。しかし、一部のタイトルでPlayStationがユーザーからのレビューを募っていることが明らかになっています。PlayStation is introducing user reviews on the PS Store | Eurogamer.net

PlayStation Storeではこれまでにも星0〜5でのレーティング機能が搭載されており、ユーザーはこれを参考にゲームの購入を検討することができました。しかし、Reddit上で「PlayStation Storeで配信されている一部のタイトルで、レビューが投稿できるようになっている」ことが報告されています。Redditで「PlayStation Storeにレビューが投稿できるようになっている」と報告したcusman78さんによると、PlayStationからメール経由でレビュー依頼が届き、PCブラウザからウェブ版のPlayStation Storeにアクセスすることで、レビューを投稿できるようになっている模様。以下はcusman78さんの元に届いた「HELLDIVERS 2へのレビュー依頼メール」。同氏によると、PlayStationから送られてきた招待リンクからPlayStation Storeのゲームページへアクセスし、画面下部にスクロールするとレビュー投稿用のオプションが表示されるそうです。なお、別のユーザーはブラウザによってレビュー投稿欄が表示されないと指摘しています。Reddit上では同じようにPlayStationからレビュー依頼が届いたという人が多数登場しています。ただし、ある人物は「ディスク版を所有しているためレビューを投稿できませんでした」と投稿しており、別ユーザーから「レビューの投稿依頼は所有方法(ディスクorデジタル)に関係なく、プレイデータ(プレイ時間やトロフィー数など)に基づいて送信されているはずです。私の知る限り、現時点では、レビューを投稿するにはデジタル版を所有している必要があります」というコメントが寄せられていました。Reddit上ではフォートナイト、Final Fantasy Vii Rebirth、HELLDIVERS 2といったゲームへのレビューを依頼されたというユーザーが集まっていました。なお、Reddit上ではSteamのようにゲームのプレイ時間とレビューを合わせて表示する機能を求める声もありました。