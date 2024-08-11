【小倉記念】リフレーミングが得意の中京で躍動…レコードで重賞初制覇

8月11日、中京競馬場で行われた11R・小倉記念（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝2000m）は、川田将雅騎乗の1番人気、リフレーミング（牡6・栗東・鮫島一歩）が勝利した。クビ差の2着に4番人気のコスタボニータ（牝5・栗東・杉山佳明）、3着に2番人気のディープモンスター（牡6・栗東・池江泰寿）が入った。勝ちタイムは1:56.5のレコードタイム（良）。

3番人気で西村淳也騎乗、シリウスコルト（牡3・美浦・宗像義忠）は、9着敗退。

混戦から抜け出す

川田将雅騎乗の1番人気、リフレーミングが得意の中京2000m（過去に2勝）で嬉しい重賞初制覇を飾った。ハンデ戦らしく直線では各馬横並びの激しい追い比べに。力強く差し脚を伸ばしてゴール前でキッチリ差し切った。

リフレーミング 29戦6勝

（牡6・栗東・鮫島一歩）

父：キングヘイロー

母：ヒーリング

母父：バトルプラン

馬主：栗山学

生産者：橋本牧場

【全着順】

1着 リフレーミング 川田将雅

2着 コスタボニータ 坂井瑠星

3着 ディープモンスター 浜中俊

4着 ヴェローナシチー 団野大成

5着 セントカメリア 幸英明

6着 グランスラムアスク 永島まなみ

7着 レッドランメルト 吉田豊

8着 ファユエン 菊沢一樹

9着 シリウスコルト 西村淳也

10着 メモリーレゾン 古川吉洋

11着 テーオーシリウス 酒井学

12着 コスモカレンドゥラ 和田竜二