トイファクトリーは、ミッキー&フレンズをデザインした、キャンピングカーのニューモデル「DA VINCI 5.4 <Disney> Dream Traveller」を限定⽣産20台で発売します。

ミッキー&フレンズと冒険の旅に出られる、夢と希望に満ちたキャンピングカーです☆

トイファクトリー「DA VINCI 5.4 <Disney> Dream Traveller」

商品名:DA VINCI 5.4 <Disney> Dream Traveller

販売価格:1,748万円〜(消費税込・諸費用別)

販売開始:2024年8月21日(水)〜

販売方法:各10台ずつ、合計20台限定生産。先着順です。

注文方法:トイファクトリー岐阜本店/トイファクトリー湘南店/EURO-TOY相模原

上記いずれかの店舗にて注文申込書に記入。

<Disney> Dream Traveller特設ページ

https://toy-factory.jp/disney_dream_traveller

定員:乗車 4名/就寝2名

ベース車両:FIAT DUCATO(L2H2 日本仕様車) ※20台全て、シリーズ9で製作

ベースキャンパー:DA VINCI 5.4

ナンバー:8ナンバー

ハンドル:右

最大出力/トルク:180hp(132kw)3,500rpm / 450Nm 1,500rpm

エンジン:直列4気筒 MultiJet3ディーゼルインタークーラー付 ターボ (2,184cc)

トランスミッション:トルクコンバーター式9速AT /2WD(前輪駆動)

サイズ:全長5,410mm/全幅2,100mm/全高2,525mm/室内高1,880mm

ベッドサイズ:(上段)L1,940×W970mm(下段)L1,820×W900mm

ボディカラー:エクスペディショングレー/ランサローテグレー の2色展開です。

「DA VINCI 5.4 <Disney> Dream Traveller」は、ロードトリップ、ルート66をテーマにした世界観を軸に、旅の途中で立ち寄ったダイナーカフェで休憩するようなシチュエーションをイメージし、ミッキー&フレンズのアートを施した、ワクワクが詰まったキャンピングカーです☆

車内にもたくさんのミッキー&フレンズが描かれています。

シックなデザインの車内マットにはミッキーシェイプも!

ミッキー&フレンズの名前が英語で描かれているおしゃれなインテリアも楽しめます☆

ベッドのヘッドレストもミッキーデザインになっています。

限定キャンピングカーは、「ドナルドダック」をテーマカラーにした「ブルー」と「プルート」をテーマカラーにした「イエロー」、2つのバリエーション展開。

DA VINCI 5.4 <Disney> Dream Traveller」は、<with Donard>、<with Pluto>各限定生産10台、合計20台限定生産です。

どちらも、ロードトリップ/ルート66/ダイナーカフェをイメージしながらも、全体的に彩度を抑えたデザイン設計でディズニーが大好きな大人達が楽しく旅を楽しめるような、落ち着く空間に仕上がっています☆

「ドナルドダック」をイメージしたブルーカラーの<with Donard>

短気で負けず嫌い、でもどこか憎めない人気者のドナルドは、今年スクリーンデビュー90周年。

そんな「ドナルドダック」と一緒に旅ができる一台です。

落ち着きのあるブルーで大人にもマッチする上品な内装に仕上がっています。

「プルート」をイメージしたイエローカラーの<with Pluto>

「プルート」はミッキーの忠実な愛犬で、人懐っこくてイタズラ好き。

そんなプルートと一緒に旅ができる一台です。

上品なイエローで大人にもマッチする華やかな内装に仕上がっています。

車両展示スケジュール

トイファクトリー直営店舗をリレー形式で巡り、随時展示していく予定です。

ミッキーマウス達と楽しく一緒にお出かけができる、キャンピングカーのニューモデル「DA VINCI 5.4 <Disney> Dream Traveller」は2024年8月21日(水)より合計20台限定で発売です☆

ライセンスに関して

本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパンとの契約により、トイファクトリーが企画・製造・販売するものです。

