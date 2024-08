アーティストには様々なニックネームがつけられますが、中でも秀逸なのがGOING UNDER GROUNDのボーカル・松本素生氏の「センチメンタルデブ」。一見蔑称ですが、体系と歌声を見事に表現した、いまや本人公認の愛称です。GOING UNDER GROUNDの楽曲は感傷的な曲が多いですが、特にタイトルにもセンチメントが掲げられた「センチメント・エクスプレス」は疾走感あふれる切ないナンバーになっています。今回は「センチメンタル」または「センチメント」という言葉がタイトルに入っている曲を紹介します。



●GOING UNDER GROUND「センチメント・エキスプレス」



●NUMBER GIRL「センチメンタル過剰」



●コンテンポラリーな生活「センチメンタル・ジャンキー」



●毛皮のマリーズ「センチメントがお好き?」



●田我流「センチメンタル・ジャーニー」



(written by 山崎健治)

外部サイト