“帰郷”のケイン、トッテナム新加入のソランケに期待「本当に良い契約だと思う」

バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、古巣トッテナムに加入した同国出身FWドミニク・ソランケについてコメントした。10日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えた。トッテナムは10日、移籍金5500万ポンド(約102億7000万円)とボーナス1000万ポンド(約18億7000万円)でボーンマスからソランケを獲得。昨季のプレミアリーグで19得点を挙げたストライカーと6年契約を結んだ。

Amazing to be back at a place that will always be very special to me. Thanks to everyone for an incredible welcome. Great to get some minutes in the legs and step up the preparation for the season. 🙌 pic.twitter.com/PfiaQtgH0b