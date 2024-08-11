61ºÐ¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¡¢³«ËëÀï¤ÇÁáÂ®¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¡ª15ºÐ¤ÎÁê¼êGK¤ò»¾¤¨¤ë¡Ö½ËÊ¡¤·¤¿¤¤¡×

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🟡🔵 Jose Mourinho, maçı yaşıyor!
📹 Deneyimli teknik direktörün, Fenerbahçe¡Çnin başında Süper Lig kariyerindeki ilk maçının yansımaları.#beINSPORTS #TrendyolSüperLig pic.twitter.com/Ww0luXw0Zc
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 10, 2024
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