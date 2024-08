サンリオのキャラクター『ハンギョドン』ポップアップストアの開催が決定! 全国のロフトに遊びに行こう。サンリオの人気キャラクターである『ハンギョドン』のポップアップストアがロフト各店舗にて開催されることが決定した。『ハンギョドン』は中国生まれの半魚人キャラクターで、寂しがり屋のロマンチスト。いつもヒーローになりたがっているけど、なぜかうまくいかないらしい。タコのさゆりちゃんとは、大のなかよし!

今回のポップアップのテーマは『ハンギョドンPARTY TIME』。新規デザインによるキャラクターグッズが多数展開される予定で、さゆりちゃんと一緒にパーティーを楽しむ可愛いハンギョドン絵柄のグッズが盛りだくさん! クリアポーチやTシャツ、ペンやアクリルキーホルダー、カードホルダーなどがラインナップされている。2024年9月4日からスタートする梅田ロフトを皮切りに、11月4日まで開催の千里バンパクロフトでのポップアップまでの2カ月間、各ロフトに『ハンギョドン』がやってくるのでお近くでの開催の際はぜひ足を運んでみてはいかがだろう。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431