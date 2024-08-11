【コスモス賞結果】アスクシュタインが7馬身差Vでデビュー2連勝
11日、札幌競馬場で行われたコスモス賞(2歳・オープン・芝1800m)は、ハナを切って直線で後続を突き放した北村友一騎手騎乗の2番人気アスクシュタイン(牡2、栗東・藤原英昭厩舎)が、3番人気ゴーゴータカシ(牡2、美浦・武井亮厩舎)に7馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分49秒2(良)。
さらに1.1/2馬身差の3着に4番人気エイシンキャプテン(牡2、招待・田中淳司厩舎)が入った。なお、1番人気ジェットマグナム(牡2、栗東・安達昭夫厩舎)は7着に終わった。
勝ったアスクシュタインは、父ドゥラメンテ、母ヴィクトリアズワイルドキャット、その父Bellamy Roadという血統。7月の新馬戦に続くデビュー2連勝を飾った。
【勝ち馬プロフィール】
◆アスクシュタイン(牡2)
騎手:北村友一
厩舎:栗東・藤原英昭
父:ドゥラメンテ
母:ヴィクトリアズワイルドキャット
母の父:Bellamy Road
馬主:廣崎利洋HD
生産者:高昭牧場
【全着順】
1着 アスクシュタイン 2人気
2着 ゴーゴータカシ 3人気
3着 エイシンキャプテン 4人気
4着 シュネルカガ 6人気
5着 パルヴェニュー 5人気
6着 プリスクリプション 7人気
7着 ジェットマグナム 1人気