11日、札幌競馬場で行われたコスモス賞(2歳・オープン・芝1800m)は、ハナを切って直線で後続を突き放した北村友一騎手騎乗の2番人気アスクシュタイン(牡2、栗東・藤原英昭厩舎)が、3番人気ゴーゴータカシ(牡2、美浦・武井亮厩舎)に7馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分49秒2(良)。

さらに1.1/2馬身差の3着に4番人気エイシンキャプテン(牡2、招待・田中淳司厩舎)が入った。なお、1番人気ジェットマグナム(牡2、栗東・安達昭夫厩舎)は7着に終わった。

勝ったアスクシュタインは、父ドゥラメンテ、母ヴィクトリアズワイルドキャット、その父Bellamy Roadという血統。7月の新馬戦に続くデビュー2連勝を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆アスクシュタイン(牡2)

騎手:北村友一

厩舎:栗東・藤原英昭

父:ドゥラメンテ

母:ヴィクトリアズワイルドキャット

母の父:Bellamy Road

馬主:廣崎利洋HD

生産者:高昭牧場

【全着順】

1着 アスクシュタイン 2人気

2着 ゴーゴータカシ 3人気

3着 エイシンキャプテン 4人気

4着 シュネルカガ 6人気

5着 パルヴェニュー 5人気

6着 プリスクリプション 7人気

7着 ジェットマグナム 1人気