ENHYPEN、2ndフルアルバム「ROMANCE：UNTOLD」日本レコード協会のプラチナ認定を獲得！

ENHYPENが、日本レコード協会のゴールドディスク認定獲得作品を追加した。8月9日、日本レコード協会によると、ENHYPENの2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」が7月基準累積出荷量25万枚を越え、ゴールドディスクのプラチナ認定を獲得した。日本レコード協会は毎月、アルバム累積出荷量基準でゴールド(10万枚以上)、プラチナ(25万枚以上)、ダブルプラチナ(50万枚以上)など、ゴールドディスク認定を授与している。

これでENHYPENは、計12作品に対してゴールドディスク認定を受けた。日本3rdシングル「結 -YOU-」と日本2ndシングル「DIMENSION : 閃光」はダブルプラチナ認定を、日本1stアルバム「定め」と日本デビューシングル「「BORDER : 儚い」はプラチナ認定を獲得した。この他にも5thミニアルバム「ORANGE BLOOD」と4thミニアルバム「DARK BLOOD」、3rdミニアルバム「MANIFESTO : DAY1」、リパッケージアルバム「DIMENSION : ANSWER」、1stスタジオアルバム「DIMENSION : DILEMMA」、2ndミニアルバム「BORDER : CARNIVAL」、デビューアルバム「BORDER : DAY ONE」がゴールド認定を受けている。特に、ENHYPENが韓国でリリースしたアルバムで、ゴールドディスクのプラチナ認定を受けたのは今回が初めてだ。「ROMANCE : UNTOLD」はオリコン週間アルバムランキング(7月29日付)と週間合算アルバムランキング、Billboard JAPAN「トップアルバムセールス」(7月24日付)と「ホットアルバム」など現地主要アルバムチャートで1位を席巻し、日本で一層高まった地位を証明した。さらに、彼らは8月9日午後1時、全世界の各音源配信サイトを通じて「Brought The Heat Back (Feat. Ava Max)」をリリース。フィーチャリングに参加したAva Maxは、ビルボード「Hot 100」とイギリスオフィシャルシングルチャートの上位圏に上がった「Sweet but Psycho」「Kings & Queens」など、世界的大ヒット曲を保有するアメリカのシンガーソングライターだ。「Brought The Heat Back (Feat. Ava Max)」は、Ava Maxの強烈ながらも鮮明なボーカルが加わり、一層エナジェティックな雰囲気を感じることができる。特に、曲の後半部には、ENHYPENの洗練された歌い方とAva Maxの爆発的なアドリブがシナジーを起こし、雰囲気を最高潮に引き上げた。この曲は、愛する「君」によって初めて感じる嫉妬心に戸惑いながらも平常心を保とうとする少年の感情を込めた曲だ。休む暇もなく変化するトラックと華麗なメロディーの展開がスリル満点のエネルギーを与える。一方、ENHYPENは10日に千葉市蘇我スポーツ公園で開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」に、K-POPアーティストとして初出演を果たした。ENHYPENは昨年の「SUMMER SONIC 2023」に続き、2年連続で日本を代表する音楽フェスティバルに招待され、幅広い層からの圧倒的な人気を誇っている。