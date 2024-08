近年怪我に悩むチェルシーの主将は再び離脱を強いられる可能性がある。



『The Athletic』によると、チェルシーの主将を務めるイングランド代表DFリース・ジェイムズはトレーニング中にハムストリングに違和感を感じたという。負傷の度合いは軽度とされているが、現在は戦線からの離脱を余儀なくされているようだ。



チェルシーの下部組織出身であるジェイムズだが、そのキャリアは怪我に悩まされ続けることに。特にここ数年はハムストリングに問題を抱えており、直近の23-24シーズンも開幕戦で負傷すると、復帰した10月下旬に再びハムストリングの問題で離脱。約5カ月間の離脱を強いられると、22-23シーズンから繰り返すハムストリングの問題を改善するため、2023年12月には手術を決断していた。





Breaking: Reece James has suffered a setback ahead of the new season after suffering a new hamstring injury.



