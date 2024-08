今季からフレン・ロペテギ監督が指揮を取る新生ウェストハム・ユナイテッドは今夏の移籍市場で積極的な動きを見せている。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ウェストハムはマンチェスター・ユナイテッドに所属するDFアーロン・ワン・ビサカの獲得が決定的になったという。既にメディカルチェックの日程も予定されており、近日中に正式発表されるようだ。



クリスタル・パレスのU-21出身のワン・ビサカは2018年1月にトップチーム昇格を果たすも、2019年7月に総額5000万ポンドという移籍金でマンUに移籍。加入後は抜群の対人能力を武器に右SBとして定位置をつかんだものの、ここ数シーズンは度重なる負傷やポルトガル代表DFディオゴ・ダロトの台頭もあり、出場機会が減少することに。今夏の移籍市場では売却リストにも名前が挙がっていた。





Aaron Wan-Bissaka to West Ham, here we go! Verbal agreement in place for right back to join #WHUFC from Man United as planned.



Understand medical tests already booked on Sunday for AWB!



Fee will be £15m. Man United authorized AWB to travel… Mazraoui, joining soon. pic.twitter.com/3tkpbPHBHm