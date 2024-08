全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」。

この度、アメリカにて行われている究極のディズニーファンイベント[D23 Expo 2024]にて、「スター・ウォーズ」の最新オリジナルドラマシリーズ『スター・ウォーズ:スケルトン・クルー』が2024年12月4日(水)よりディズニー公式動画配信サービスDisney+(ディズニープラス)で初回2話日米同時独占配信開始することを発表!

併せて「スター・ウォーズ」のまったく新しい“アドベンチャー”満載の特報とキービジュアルが全世界で解禁されました。

ディズニープラス オリジナルドラマシリーズ『スター・ウォーズ:スケルトン・クルー』

『スター・ウォーズ:スケルトン・クルー』は、世界を熱狂させた『スター・ウォーズ/ジェダイの帰還(エピソード6)』でルーク・スカイウォーカーが父ダース・ベイダーに寄り添い、ダース・シディアスに打ち勝った約30年後の物語。

ファンからも強く支持されるマンダロリアンとグローグーの冒険を描く「マンダロリアン」シリーズやアナキン・スカイウォーカー唯一の弟子アソーカ・タノの活躍を描いた「スター・ウォーズ:アソーカ」と同じ時代を舞台に描きます。

ある日突然、平和な惑星から地図すらもない広大で危険な銀河に迷い込んだ“4人の子どもたち”が、故郷に帰るための壮大な冒険を描くスペース・アドベンチャー。

解禁となった予告編では平和な惑星で暮らしながらも、未知の銀河を夢見る4人の子どもたちが、ある日森の中で見つけた“失われたジェダイ聖堂”と思わしき建造物を好奇心のままに探検する姿が映し出されます。

しかし、実はその建造物は古びた宇宙船―。

宇宙船の暴走により広大な銀河に放り出されてしまった彼らは、危険な冒険に巻き込まれていくことに。

思いがけない仲間を作りながら、未知の惑星や危険な海賊との遭遇などを乗り越え、冒険の末に平和な故郷に帰ることができるのでしょうか。

映像のラストには子どもたちの前に現れたジュード・ロウ演じる”謎のジェダイ”と思われる男がフォースを操る姿も映し出されます。

ジェダイがおとぎ話となったこの時代に生き残っていた彼は、この壮大な冒険とどんな関わりがあるのか大きな期待が寄せられます。

本作でジェダイ役を務めるのは「ファンタスティック・ビースト」シリーズのダンブルドア役や『シャーロック・ホームズ』のワトソン役で知られるジュード・ロウ。

製作総指揮は「マンダロリアン」シリーズの製作に携わりファンからも高い評価を受けるジョン・ファブローとデイヴ・フィローニ。

ショー・ランナーにはトム・ホランド主演の「スパイダーマン」シリーズで監督を務めたジョン・ワッツと『スパイダーマン:ホーム・カミング』で脚本を務めたクリストファー・フォードを迎えます。

さらに各エピソード監督には「ジュラシック・ワールド」シリーズのクレア・ディアリング役でも知られ、「マンダロリアン」シリーズや「ボバ・フェット/The Book of Boba Fett」でもエピソード監督を務めたブライス・ダラス・ハワード、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』で第95回アカデミー賞?監督賞を受賞したダニエル・クワンとダニエル・シャイナートなど近年の映画界を牽引する監督や脚本家、「スター・ウォーズ」を知り尽くしたお馴染みの制作陣も集結。

[D23 Expo 2024]のプレゼンテーションに登場したジュード・ロウは「本作は『グーニーズ』などのような80年代の青春映画の精神を取り入れた時代を超越した冒険物語です。このシリーズで最も気に入っているのは、自分たちの世界を超えた好奇心旺盛で危険な世界を、どうやって探索するか分からない子供たちの視点を通して描かれていることです。

私は10歳の時に『スター・ウォーズ』に夢中になりました。私にとって『スター・ウォーズ』の一員になれることはとても意味のあることなのです」と語ると会場は熱狂の渦に包まれました。

「スティーブン・スピルバーグによる1980年代の青春冒険映画の銀河版」や『グーニーズ』(1985)のようなアドベンチャーと言われる本作。

ジョン・ワッツ監督も「『スター・ウォーズ』の細かい知識がないファンでもまっさらな状態でストーリーを楽しめます。」と自信を見せる銀河を巡るかつてない“壮大な冒険”を描いたオリジナルドラマシリーズ『スター・ウォーズ:スケルトン・クルー』は2024年12月4日(水)よりディズニープラスで初回2話日米同時独占配信スタートです。

