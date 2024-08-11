¤³¤Ã¤Á¤â¤·¤Ã¤«¤êà¸ÞÎØ»ÅÍÍá¤ËÊÑ¿ÈÃæ¡¡¥Ñ¥ê¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¡×¤¬º´²ì¤Ë¤â¤¢¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©
¸½ºß¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅÃæ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¾ÝÄ§¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢Åã¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬Àß±Ä¤µ¤ì¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£
Ãó¼Ö¾ì¤ÎÇØ¸å¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¡¢Ãã¿§¤¤Åã¡£¾®¤µ¤ÊÅã¤¬ÏÆ¤Ë2¤Ä¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥³¡¼¥È¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Î¥¿¥ï¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Ê¤«¤Ê¤«......¡£
¤³¤Î¥·¥å¡¼¥ë¤ÊÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº´²ì¸©¿Àºë»Ô¤ÎÅÄ±àÃÏÂÓ¡£ÈÄ¶âÅÉÁõ²ñ¼Ò¡ÖÇÏ¾ì¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×¤ÎÉßÃÏ¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
º´²ì¤Î¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Ë
º´²ì¤Î¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ÇÏ¾ì·û¼£¤µ¤ó¡£8·î1Æü¡¢µ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
·Ý½ÑÀ¡¢µ»½ÑÎÏ¡¢½ÅÎÌ´¶¡½¡½¥Ñ¥ê¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ä¶°ìÎ®¤Ç¡¢ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ÏÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤âºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢40Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÀ©ºî¡£
¸½ºßº´²ì¤ËÎ©¤Ä¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Î¹â¤µ¤Ï23¥á¡¼¥È¥ë¡£7Ç¯È¾¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÃÏ¸µÌ±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÎÙ¸©¤ä±óÊý¤«¤é¤â´Ñ¸÷µÒ¤¬¼Ì¿¿»£±Æ¤ËË¬¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¸ÞÎØ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¡¢º´²ì¤Î¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤â¸ÞÎØ»ÅÍÍ¤Ë¡£
¡ÖÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤È¤¤Ë¡¢¸ÞÎØ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ä¤ë¤¾¡¢¤È»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÇÏ¾ì¤µ¤ó¡Ë
ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤â¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â»£¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦½ÀÆ»¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥óÁª¼ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÆüËÜ¤Îº´²ì¤Ë·ú¤Ä¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¡£
¸½ÃÏ¤Þ¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï±ó¤¤¤È¤¤¤¦ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤â¡¢¤³¤³¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£