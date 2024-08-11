ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô´ÙÍî¡¡¹äÏÓ¿·¿Í¤Ë2»°¿¶&¿½¹ð·É±ó¤â¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2Ï¢¾¡¤Ç2°Ì¤È2.5º¹
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 4¡Ý1 ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ê8·î10Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¿·¿Í±¦ÏÓ¤ÎËâµå¤ËÂç¶ìÀï
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¡¢ÂÇÎ¨.300¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¤Î¥é¥¤¥¢¥óÅê¼ê¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¹ßÈÄ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¾¡Íø¡£2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò2.5¤Î¤Þ¤Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀïÀï¤Ç¤Ï3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ËÂè35¹æ2¥é¥ó¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ113.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó183.3¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥448¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó136.5¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤Ç¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤âÏ¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¿·¿Í²¦¸õÊä¤Ë¤âÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤ë¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡£14»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·6¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.99¤È°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï6·î¤ËÂÐÀï¤·¡¢3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ2ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÂçÃ«¤Ï¥«¥¦¥ó¥È0-1¤«¤é2µé¤á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤â°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¡£3²ó¤ÎÂèÆóÂÇÀÊ¤ÏÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é³°¤Ø¤ÈÆ¨¤²¤ë¥·¥ó¥«¡¼¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¡¢1»à¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é5µåÌÜ¤ÎÈ´¤¤¤¿¥«¡¼¥Ö¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£·ë¶É¥¹¥¡¼¥ó¥º¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ë¤ÏÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¿½¹ð·É±ó¤ÇÊâ¤«¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÂçÃ«¤Î¿½¹ð·É±ó¤Ïº£µ¨8¸ÄÌÜ¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢1»Íµå¤ÇÂÇÎ¨.300¤Ë¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥¢¥é¥¨¥¹¤¬6ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.302¤È¤·¡¢ÂçÃ«¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô´ÙÍî¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥ª¥º¥Ê¤¬ÂçÃ«¤ËÊÂ¤ÖÂè35¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç5²óÅÓÃæ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÂÇÀþ¤ò9²ó¤Î1È¯¤À¤±¤ËÉõ¤¸¤ë¡£ÂÇÀþ¤Ï¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç4ÅÀ¤òÃ¥¤¤2Ï¢¾¡¤È¤·¡¢2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò2.5¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë