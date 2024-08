(MCU)『&ウルヴァリン』には、旧20世紀フォックスで制作されたマーベル映画のヒーローたちも登場し、往年のファンを喜ばせた。「まさか!」と驚くキャラクターも姿を見せたが、実はその中で、ニコラス・ケイジ版『ゴーストライダー』のカムバックも検討されていたのだそうだ。

ゴーストライダー/ジョニー・ブレイズといえば、炎を吹くヘルバイクに跨り、燃えるチェーンを振り回しながら疾走する、業火を纏ったアンチヒーロー。コミックの大ファンであるケイジは2007年の映画『ゴーストライダー』と、2012年の『ゴーストライダー2』で地獄の処刑人をワイルドに演じた。





『デッドプール&ウルヴァリン』には『マッド・マックス』ライクな“虚無の地”の荒野が登場。ゴーストライダーであれば、あの地獄のデス・ロードにピタリとハマりそうだが、意外と言うべきか姿は見せず。主演で製作のライアン・レイノルズは、ケイジのゴーストライダー起用は検討したことがある、議題に挙がったことがあると米に認めながら、その詳細については口を閉ざしたということだ。

ケイジは2023年のDC映画『ザ・フラッシュ』でも、幻のスーパーマン役としてカメオ登場。しかし、CGで制作されたこのシーンをケイジ本人は事前にきちんと認知されていなかったために、ティム・バートン監督もり、さらに登場の秘密がと、あまり気持ちの良いものではなくなっていたのだ。

レイノルズやショーン・レヴィ監督は、思いついたカメオ登場候補者にその場でテキストメッセージを送って気軽に打診を行ったというが、ケイジの場合はどうだったのだろう。スーパーマンの件によって、ケイジがカメオでの再演にナイーブになっていなければいいのだが……。

ちなみにニコラス・ケイジの『ゴーストライダー』映画2作は、マーベル・スタジオや旧20世紀フォックスではなく、『スパイダーマン』などと同じコロンビア・ピクチャーズ製作によるものだ。『デッドプール&ウルヴァリン』にはニュー・ライン・シネマ製作映画のキャラクターも登場しているが、権利管轄の違いによってまた別の事情があったのかもしれない。

なおスーパーマンといえば、『デッドプール&ウルヴァリン』は別のを実現させている。こちらでは、本人も即答で出演を快諾していたのだそうだ。

