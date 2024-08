ウォルト・ディズニー・カンパニーは2024年8月9日(現地時間)から3日間に渡り、約2年ぶりとなるディズニーファンイベント「D23:アルティメット・ディズニーファン・イベント」を開催。9日の19時に米カリフォルニア州アナハイムのホンダセンターにて開催された「Disney Entertainment Showcase」では、今後の劇場公開/配信作品についての情報解禁が一挙に行われた。

このページでは、イベントで発表された作品とリリース予定を一覧でまとめる。

劇場公開作品

ディズニープラス配信作品

ディズニープラス配信作品

ディズニープラス配信作品

© 2024 Disney. All rights reserved. ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ『モアナと伝説の海2』 2024年12月6日 日本公開 『ズートピア2(原題)』 2025年11月 全米公開 『アナと雪の女王3(仮題)』 2027年 全米公開 ピクサー・アニメーション・スタジオ『星つなぎのエリオ』 2025年6月13日 全米公開 『ホッパーズ(原題)』 2026年 全米公開 『』 2026年6月19日 全米公開 『』 制作決定『ウィン or ルーズ 』 2024年12月6日 ディズニープラスで独占配信 『『インサイド・ヘッド』の世界より 夢の製作スタジオ(仮題) 』 2025年 ディズニープラスで独占配信 ディズニー・ライブアクション『』 2024年12月20日 日本公開 『』 2025年3月21日 全米公開 『』 2025年夏 全米公開 『トロン:アレス(原題)』 2025年10月 全米公開 『フリーキアー・フライデー(原題)』 2025年 全米公開 『モンスター・ジャム(原題)』 制作決定 マーベル・スタジオ/マーベル・テレビジョン『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』 2025年2月14日 日米同時公開 『ファンタスティック・フォー:ファースト・ステップス(原題)』 2025年7月25日 全米公開『』 2024年9月19日 ディズニープラスで独占配信 『アイアンハート(原題)』 2025年全米配信 『』 2025年3月全米配信 ルーカスフィルム『マンダロリアン&グローグー(原題)』 2026年5月22日 全米公開『』 2024年12月4日 ディズニープラスで独占配信 『キャシアン・アンドー』シーズン2 2025年 ディズニープラスで独占配信 20世紀スタジオ『』 2025年12月19日 全米公開 ディズニープラス 『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シーズン2 2025年ディズニープラスで独占配信

