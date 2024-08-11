¤Ê¤¼256²¯±ß¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤¿¡©¡¡¥½¥·¥¨¥Àµ×ÊÝ¤¬¥µ¥¦¥¸¥ê¡¼¥°¤Ë¸«²ò¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï·ÐºÑÅª¤ÊÌÌ¤Ç¤·¤«Ì¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×
Ê©ÀìÌç»ï¡ÖFrance Football¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ÀµÚ
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï8·î16Æü¤Ë³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¼çÎÏ¤ÎÊü½Ð¤Î±½¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¸å¤Î8·î30Æü¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÀïÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤â¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¹Ô¤¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¥µ¥¤¥È¡ÖOneFootball¡×¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë°Ê³°¤«¤é¤ÎÂç¤¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¤Î°ÜÀÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï2024-25¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤¬·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤Ê¤ëº¸Íø¤¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æµ×ÊÝ¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ïµ×ÊÝ¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÆþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ò°ú¤È´¤«¤ì¤¿¥½¥·¥¨¥À¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÎ®½Ð¤ÏÁË»ß¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤À¤¬¡¢¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤â¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÆþ¤ê¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢µ×ÊÝ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¡ÖFrance Football¡×¤Ç¡¢²áµî¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤é4Ç¯¤ÇÁí³Û1²¯6000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó256²¯±ß¡Ë¤ÎÄ¶¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤Î°ÜÀÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤Î»þ¤«¤éËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¾ì½ê¤ÇºÇ¹â¤ÎÁê¼ê¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤·¤¤¤Ä¤«¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤«±ó¤¤Àè¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌÌ¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï·ÐºÑÅª¤ÊÌÌ¤Ç¤·¤«Ì¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¡¼¥°¤À¤±¤Ë¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ëÆü¤âÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯¤Ïµ×ÊÝ¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë