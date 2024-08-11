札幌5R新馬戦を制したマテンロウサン(撮影：山中博喜)

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　11日、札幌競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1800m・9頭)は、スタート一息も中団追走から直線で一気に突き抜けた横山和生騎手騎乗の2番人気マテンロウサン(牡2、栗東・昆貢厩舎)が、7番人気バントック(牡2、栗東・浜田多実雄厩舎)に4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分49秒3(良)。

　さらに1馬身差の3着に8番人気アースグレーザー(牡2、栗東・中村直也厩舎)が入った。なお、1番人気ラルガメンテ(牝2、美浦・尾関知人厩舎)は4着に、3番人気パブリックビーナス(牝2、栗東・池江泰寿厩舎)は9着に終わった。

　勝ったマテンロウサンは、父Into Mischief、母ミスパンテール、その父ダイワメジャーという血統の米国産馬。母は2018年の阪神牝馬Sなど重賞4勝を挙げた。

【勝ち馬プロフィール】
◆マテンロウサン(牡2)
騎手:横山和生
厩舎:栗東・昆貢
父:Into Mischief
母:ミスパンテール
母の父:ダイワメジャー
馬主:寺田千代乃
生産者:Chiyono Terada

【全着順】
1着　マテンロウサン　2人気
2着　バントック　7人気
3着　アースグレーザー　8人気
4着　ラルガメンテ　1人気
5着　スパイウェア　5人気
6着　ブルーユンチェリー　4人気
7着　コスモリスナー　6人気
8着　ナリノボガート　9人気
9着　パブリックビーナス　3人気