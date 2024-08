歌手青山テルマ(36)が11日、一般男性との結婚を、公式サイトなどで発表した。

インスタグラムでは、ウエディングドレスを着て街の雑踏の中でポーズを取る写真を複数掲載し「私事ですが、この度大好きな人と結婚致しました」と報告。「また少し照れくさいですが、今の気持ちを曲にしました」と記しながら9日にデジタル配信をスタートしている「Where u r」のMVもYouTubeチャンネルで公開した。

MVには、青山もドレス姿で出演。楽曲について「この曲は、彼が中々起きてこなくて、朝リビングで書いた一曲です」と説明。「この曲はもちろん私は彼を想って書いたけれど、あなたにとって「愛」を感じる誰か、又は何かを、思い浮かべながら聴いてもらえたらきっと『あなたの曲』になります。そうなる事を強く願ってます」と呼びかけた。

また「結婚式の予定は今のところないのですが、一番最初に二人にドレス姿を見て欲しかったのでFOUR SIS&CO.様にご協力いただき、素敵なドレスを着させて頂きました。本当に一生の思い出になりました」と記した。

青山は奈良出身で1987年10月27日生まれ。トリニダード・トバゴ人と日本人のクオータ。07年9月にメジャーデビュー、翌08年にリリースした「そばにいるねfeat. SoulJa」が大ヒットして注目された。デビュー15周年を迎えた22年には初の日本武道館でワンマンライブも開催。ロサンゼルス在住経験もあり英語は堪能で、Eテレ「英会話フィーリングリッシュ データで選んだ推しフレーズ」MCも務める。また明るいキャラクターとトーク力で、バラエティーやドラマでも活躍している。

◇ ◇ ◇

▽公式サイトの発表全文

青山テルマをいつも支えて下さっている皆様へ

この度、弊社所属の青山テルマが一般の方と入籍致しました事をご報告させて頂きます。

以下、本人からのコメントとなります。

「I got marriedハート

私事ですが、この度大好きな人と結婚致しました。

少し照れくさいですが、

今の気持ちを曲にしました。

どんな時もお互いに支え合い、私達らしくオモロい家庭を築いていきたいと思っています。

温かく見守っていただければ幸いです。

これからもよろしくお願い致します。

yay!!

青山テルマ」

いつも応援して頂きありがとうございます。

◇ ◇ ◇

▽YouTubeチャンネルのコメント

この曲は、彼が中々起きてこなくて、朝リビングで書いた一曲です。

今年秋にリリースするアルバムの中で唯一家でレコーディングした声を使った曲です。(再度スタジオでレコーディングしたんだけど、なんとなく力が入りすぎちゃって、demoの声を使いました!!)

この曲はもちろん私は彼を想って書いたけれど、あなたにとって「愛」を感じる誰か、又は何かを、思い浮かべながら聴いてもらえたらきっと「あなたの曲」になります。そうなる事を強く願ってます。

PVに友情出演していただいたのは私が13歳の時から家族の様に私を愛してくれて、見守ってくれているAIちゃんと幸(217…NINA)です。

結婚式の予定は今のところないのですが、一番最初に二人にドレス姿を見て欲しかったのでFOUR SIS&CO.様にご協力いただき、素敵なドレスを着させて頂きました。本当に一生の思い出になりました。

I hope this song has a place in your heart:

ー青山テルマ