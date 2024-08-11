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¡ÒÎãÊ¸¡ÓI set my phone on the table when I got home.¡Êµ¢Âð¤·¤¿¤È¤¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë·ÈÂÓ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£¡Ë
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¡ÒÎãÊ¸¡ÓI set my alarm for 7 a.m.¡Ê»ä¤ÏÄ«7»þ¤ËÌÜ³Ð¤Þ¤·¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¡£¡Ë¡¡
¡ÒÎãÊ¸¡ÓThe professor set the deadline for the essay for next Tuesday.¡Ê¶µ¼ø¤ÏÍè½µ¤Î²ÐÍËÆü¤òÏÀÊ¸¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£¡Ë
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¡ÒÎãÊ¸¡ÓThe sun sets in the west.¡ÊÂÀÍÛ¤ÏÀ¾¤ËÄÀ¤à¡£¡Ë
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¢ÍHis resume really sets him apart from the other applicants.¡ÊÍúÎò½ñ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Èà¤ÏÂ¾¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤êºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ë
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¢ÍYou can set your bags down here while you check in.¡Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë´Ö¡¢¤³¤Á¤é¤Ë³ó¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ë
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¢ÍWhen I first moved to America, it took a while for it to really set in that I was living in a foreign country.¡Ê»ä¤¬½é¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢ËÜÅö¤Ë³°¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¡Ë
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¢ÍIt¡Çs so embarrassing when you accidentally set off your car alarm.¡Ê´Ö°ã¤¨¤Æ¼Ö¤Î·ÙÊó´ï¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¡Ë
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¢ÍI have to stay late tonight to set up for the event tomorrow.¡ÊÌÀÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëº£Æü¤ÏÃÙ¤¯¤Þ¤Ç»Ä¶È¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡Ë
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¢ÍMy secretary will set up a meeting for next week.¡Ê»ä¤ÎÈë½ñ¤¬Íè½µ¤Ë¸þ¤±¤Æ²ñµÄ¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë¡¡
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¢ÍBrenda: How did you guys meet?¡Ê¥Ö¥ì¥ó¥À¡§Æó¿Í¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ë¡¡
Andrea: My brother-in-law actually set us up.¡Ê¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡§¼Â¤Ï¡¢µÁÍý¤Î·»¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡£¡Ë
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¢¡set an example¡Ê¼êËÜ¤ò¼¨¤¹¡¢Á°Îã¤òºî¤ë¡Ë
¢ÍYou need to set a better example for your brother.¡Ê·¯¤ÏÄï¤Ë¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¤ª¼êËÜ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤ã¡£¡Ë
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¡ÚÃø¼Ô¡ÛForrest Baker¡¡
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