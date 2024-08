乃木坂46らが初登場！今注目の歌詞ランキングは湘南出身のシンガーソングライター・Swagckyが1位に

歌詞検索サービス「歌ネット」が、8月8日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、Swagckyの「チイサナシアワセ」が輝いた。2024年8月14日にリリースされる新曲だ。彼は湘南出身のシンガーソングライター。名前の由来は造語で、Swag(かっこいい)とTacky(ださい)を合わせた造語である。今作に綴られているのは<忘れていた日々の中の 小さな幸せ>。Swagckyは自身のSNSで、「サウンドにもこだわり時間をかけて最高なものができました。きっと楽しんでもらえると思います!」とコメントしている。

2位には、ME:Iの「Hi-Five」がランクイン。2024年8月28日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、彼女たちが出演する株式会社NTTドコモの新スマートフォン「Galaxy Z Flip6」新CMソングに起用されている。歌に綴られているのは<この夏は終わらない カーニバルは永遠に Just for You & ME>といった“ME:Iと一緒に過ごす今この瞬間、この夏をより鮮やかで楽しい時間にする”という想い。韓国で撮影されたMVも、最高にHOTな夏を予感させる映像に仕上がっている。

5位には、AYANEの「Special Girl」が初登場。2024年8月14日にリリースされる新曲だ。歌は<SNSキラキラしてるあの子 え?もう彼女できたのex-boy 何で私だけ上手くいかないの 気分は今日もso bad>と幕を開ける。そうして他人と比べて落ち込んでしまいがちなときでも、自分自身が楽しむこと、自分自身を愛することを忘れずに生きていこうというポジティブなメッセージソングとなっている。

9位には、乃木坂46の「チートデイ」が初登場。2024年8月21日にリリースされる36thシングルのタイトル曲であり、33rdシングル『おひとりさま天国』で初のセンターを務めた5期生の井上和がセンターに抜擢され、注目を集めている。また、同曲のMV撮影地はシンガポール。乃木坂46としては、21stシングル「ジコチューで行こう!」以来、約6年ぶりの海外でのMV撮影となる。

10位には、TRUEの「フローズン」がランクイン。2024年8月28日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『杖と剣のウィストリア』エンディング主題歌だ。ガールズバンド的な可愛いアッパーな楽曲となっており、甘酸っぱさと儚さを織り交ぜたような、今までにないTRUEの新たな一面が見える楽曲に仕上がっている。

【2024年8月8日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 チイサナシアワセ/Swagcky2位 Hi-Five/ME:I3位 闘う君への応援歌/THE FRANK VOX4位 鎌倉STYLE/ぼっちぼろまる5位 Special Girl/AYANE6位 此れからの未来/上野大樹7位 ブラックボックス/LiSA8位 悪夢のような/ブランデー戦記9位 チートデイ/乃木坂4610位 フローズン/TRUE