Á´¿È¥¿¥È¥¥¡¼¤ÇÃíÌÜ½¸¤á¤¿½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¼Ì¿¿¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç³È»¶

“全身タトゥー”で話題を集めた女優ハン・ソヒが2024年パリ・オリンピックのビーチバレーボールの試合会場にいたことが判明した。

【写真】強烈!ハン・ソヒの“全身タトゥー”

最近SNSとオンラインコミュニティなどには2024年パリ・オリンピックのビーチバレーボール競技を観覧して移動するハン・ソヒの姿が捉えられた映像が公開された。

ハン・ソヒは今月8月6日、パリ五輪のイベントに出席するため仁川(インチョン)国際空港を経由して出国した。その後、パリの日程を終えたハン・ソヒは8月10日に帰国した。

ハン・ソヒは個人アカウントを通じてパリでの日常を公開した経緯があるが、特に今回はビーチバレーボール試合会場でその姿が捉えられ熱い関心を集めた。

(画像=SNSコミュニティーーより)

ネチズンたちはハン・ソヒが試合会場を抜け出す場面をキャッチ。「ものすごく幸せで楽しそうな姿だった」と伝えた。

一方、ハン・ソヒは今年公開予定のNetflixオリジナル『京城クリーチャー』シーズン2に出演する。また、次回作として新しいドラマ『プロジェクトY』(仮題)への出演が確定し、この作品では俳優チョン・ジョンソと共演する。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。