『くまのプーさん』のまんまる焼きがリニューアルして再登場! ゆったりした癒される世界観がデザインされたシールと美味しいスイーツを贅沢に楽しんじゃおう。昨年大好評だった『くまのプーさん』のまんまる焼きがリニューアルした、「くまのプーさん まんまる焼き 2024」がやってきた。「くまのプーさん まんまる焼き 2024」はカスタード味のクリームが入ったまんまるもちもち生地の今川焼き。表面には、オリジナルデザイン焼き印が押されており、昨年販売した3種の焼き印に、新規デザイン3種を加えた全6種のさまざまな愛らしいポーズのくまのプーさんを楽しめる。

また、くまのプーさんのゆったりとした世界観を反映した、可愛くおしゃれなテイストのシールもランダムで1枚付属。リニューアルされたデザイン全10種の中から1種が付属する。2024年8月16日(金)より、全国のセブン-イレブン店舗 (一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーにてお取り扱いされるので、おやつにどうぞ!※はちみつは使用しておりません。(C)Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard.