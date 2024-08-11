¼ö¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è!? Åö¼ç°Ê³°¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¡ÖÃÛ100Ç¯°Ê¾å¡×¤ÎÉÔµ¤Ì£¤ÊÂ¢¡Ä¿ÆÂ²¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿ÀÇÌ³Ä´ºº´±¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¡È¾×·â¤Î¸÷·Ê¡É¡ÚÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
ÀÇÌ³Ä´ºº¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ë¡¿Í¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¶È¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¼Ò°÷¤äÀì¶È¼çÉØ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æ¡ÖÌµ´Ø·¸¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊÀÇ¶â¤È¤Ï±ï±ó¤¤¸Ä¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡È¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¡É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£Â¿²ìÃ«²ñ·×»öÌ³½ê¤ÎµÜÏ©¹¬¿ÍÀÇÍý»Î¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Î»þ´ü¤ÏÀÇÌ³Ä´ºº¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü
ÀÇÌ³Ä´ºº¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ë¤Ï¡ÖÄ´ºº·ï¿ô¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¡×¤ä¡ÖÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎãÇ¯¡¢¹ñÀÇ¶É¤äÀÇÌ³Ä´ºº´±¤ÎÄê´ü¿Í»ö°ÛÆ°¤Ï7·î10Æü¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÛÆ°¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄ´ºº·ï¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä´ºº´±¤Î¿Í»öÉ¾²Á¤ÎººÄê¾å¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¿½¹ðÏ³¤ì¤Ê¤É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä´ºº´±¤¿¤Á¤âµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÃ¦ÀÇ¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï»þ´ü¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÀßÎ©¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎË¡¿Í¤ä³«¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸Ä¿Í»ö¶È¤Ê¤É¤Ï¡¢2¡Á3Ç¯¤ÇÅÝ»º¤¹¤ë¥±¡Ý¥¹¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¸å3¡Á5Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÄ´ºº¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃ¼ì»ö¾ð¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö°Õ³°¤ÊÊª¡×
¤¤¤Þ¤Î»þ´ü¡¢ÆÃ¤Ë¸Ä¿Í¤¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤ÏÍÂ¶â¤äÅÚÃÏ·úÊª¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶âÁ¬¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤âÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¼«Æ°¼Ö
¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢ÁêÂ³³«»Ï»þÅÀ¤Ç¤Î»þ²Á¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹âµé¼Ö¤Ê¤É¤Ï²¿ÀéËü¤â¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤Æ¿½¹ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ä¤¤¤ï¤æ¤ë¡Èµì¼Ö¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÉô¤Ç²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿½¹ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÃæ¸ÅÇã¼è¶È¼Ô¤ÎººÄê²Á³Ê¤Ê¤É¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇººÄê¤Ç¤¤ë¤¿¤á°ÊÁ°¤Û¤É¤Î¼ê´Ö¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤ÎÁê¾ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¼Ö¤Î¿·ÉÊ²Á³Ê¤«¤é½þµÑÈñ¤ò°ú¤¤¤¿²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¹âµéÏÓ»þ·×
ÉáÄÌ¤ÎÏÓ»þ·×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Û¤É¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Ñ¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¹âµé»þ·×¤Î¾ì¹ç¡¢Ã±¤Ê¤ë»þ·×¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òÄ¶¤¨¤¿²ÁÃÍ¤ò»ý¤ª¤ê¡¢¿ôÉ´Ëü¡Á¿ôÀéËü±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤Î»þ²Á¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅù¤Ç»Ô¾ìÁê¾ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£¹âµé¤Ê¤ª¼ò
¡Ö»³ºê55Ç¯¡×¤¬¹á¹Á¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ1ËÜÌó8,000Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¦¥£¥¹¥¡¼¤ä¡¢¥í¥Þ¥Í¡¦¥³¥ó¥Æ¥£¡¢¥Ú¥È¥ê¥å¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¹âµé¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¤ª¼ò¤â²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î»þ²Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹üÆ¡ÉÊ¡¦Èþ½ÑÉÊ
¹üÆ¡ÉÊ¤äÈþ½ÑÉÊ¤âÁêÂ³»þÅÀ¤Î»þ²Á¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ØÆþ²Á³Ê¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀìÌç²È¤Ë´ÕÄê¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼Â¤ÏÌµ²ÁÃÍ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢²Èºâ°ì¼°¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤Ë´Þ¤á¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ö¤ï¤ì¤Æ¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡Ä¡ÈÉÔµ¤Ì£¤ÊÂ¢¡É¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÄ´ºº´±
¤³¤³¤Þ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸½¶â¤äÉÔÆ°»º°Ê³°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ñ»ºÅª²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢»ñ»º¤Î°ìÉô¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ê ¡È¼ÂÊª¡É¤ËÊÑ¤¨¤ÆÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÇÌ³½ð¤ÏÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢²áµî¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÊª»ñ»º¤ËÂ¿³Û¤ÎÄÉÄ§ÀÇ¤ò²Ý¤µ¤ì¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë£Á¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï»ñ»º²È¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÌ¾²È¡É¤È¤µ¤ì¤ë²ÈÊÁ¤Ç¤¹¡££Á¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï¤½¤Î²È¤ÎÈ¬ÂåÌÜÅö¼ç¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊA¤µ¤ó¤ÎÉ×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é2Ç¯¸å¤Î²Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÄ´ºº¤Ë»Ç¤¤¤¿¤¤¤ÈÀÇÌ³½ð¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¡¢A¤µ¤óÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¤ÇÄ´ºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº´±¤«¤é¤Ò¤È¤È¤ª¤ê¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¬ºÑ¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ä´ºº´±¤«¤é¤¢¤ë¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº´±¡ÖÊì²°¤ÎÎÙ¤Î¤¹¤´¤¯Î©ÇÉ¤ÊÂ¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
£Á¤µ¤ó¡Ö¤¢¤ÎÂ¢¤ÏÃÛ100Ç¯°Ê¾å¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âå¡¹¡¢ËÜ²È¤ÎÅö¼ç°Ê³°¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
A¤µ¤ó¤ÎÊÖÅú¤òÊ¹¤¤¤¿Ä´ºº´±¤Ï¡¢¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ê´é¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº´±¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´ºº¤Î¤¿¤áÂ¢¤Î¤Ê¤«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
£Á¤µ¤ó¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ç¤¹¤«¤éÅö¼ç°Ê³°Î©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌµÍý¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡Åö¼ç°Ê³°¤¬Æþ¤ë¤Èã®¤é¤ì¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
Ä´ºº´±¡Ö¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Äº£²ó¤ÏÇ¤°ÕÄ´ºº¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´ºº´±¤Ë¤Ï¼ÁÌä¸¡ºº¸¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯µñ¤à¾ì¹ç¤ÏÈ³Â§µ¬Äê¤ÇÄ¨Ìò·º¤«È³¶â·º¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤Ï¤¢¤ë¤¤¤Ï¶¯À©ÁÜºº¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
£Á¤µ¤ó¡Ö¡Ä¡Ä¼ö¤ï¤ì¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡£Â¢¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¤½¤Î¸å¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº´±¤¬¸½Åö¼çÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î¤â¤ÈÂ¢¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¶ÃØ³¤Î¸÷·Ê¤¬¡£
A¤µ¤ó¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÉÔµ¤Ì£¤ÊÂ¢¡É¤Î¿¿¼Â
¤Ê¤ó¤È¡¢Â¢¤Î¤Ê¤«¤Ï³°¸«¤ÎÉÔµ¤Ì£¤µ¤«¤éÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤¤ì¤¤¤ÊÆâÁõ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î³¨²è¤ä¹ü¤È¤¦ÉÊ¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ò¤È¤ê¤¬¤±¤Î°Ø»Ò¤È¾®´ù¡¢¤½¤·¤ÆÉô²°¤Î¶ù¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥ó¥»¥é¡Ý¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¢¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ëÉÊ¡¹¤Î²ÁÃÍ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤È¹ç·×¤ÇÌó5,000Ëü±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£³°¸«¤Ï¤«¤Ê¤ê¸Å¤¯¡¢ÉÔµ¤Ì£¤ÊÍÍÁê¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤íÂ¢¤Î¤Ê¤«¤ÏåºÎï¤Ë¥ê¥Õ¥©¡Ý¥à¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼ç¤¬¼ñÌ£¤Î³¨²è¤ä¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¡ÈÈëÌ©¤ÎÉô²°¡É¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¡Ö¤¨¤§¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¼ç¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¶á´ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¤¤¤Ä¤³¤ó¤Ê¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤·¤é¡Ä¡Ä¡×
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÄÉÄ§ÀÇ³Û¤È¤·¤Æ¤Î²Ã»»ÀÇ¤ò´Þ¤á¤Æ3,000Ëü±ß¤Û¤É¤òÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢A¤µ¤ó¤Ï³¨²è¤ä¹ü¤È¤¦ÉÊ¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤ÆÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÍ¾¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÇÎ¹¹Ô¤Ç¤â¹Ô¤³¤¦¤«¤·¤é¡×¤È¾åµ¡·ù¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¼ÂÊª»ñ»º¡É¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¢ªÄÉÄ§²ÝÀÇ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿»öÎã¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¼ÂÊª»ñ»º¤òÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤Æ¿½¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¸åÆü¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÉÄ§ÀÇ¤ò²Ý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤ÏÇ¤°ÕÄ´ºº¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¤°Õ¤È¤Ï¤¤¤¨ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯µñÈÝ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÈ³Â§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµñ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢²ø¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¶¯À©ÁÜºº¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¿½¹ð¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¿½¹ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤ÉÌÂ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÜÏ© ¹¬¿Í
Â¿²ìÃ«²ñ·×»öÌ³½ê
ÀÇÍý»Î¡¿CFP