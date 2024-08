『ズートピア２（原題）』『トイ・ストーリー５（原題）』など新作タイトルの発表続々！D23: アルティメット・ディズニーファン・イベントby Visa「ディズニー・エンターテイメント・ショーケース」

「D23: アルティメット・ディズニーファン・イベント」第1夜に「ディズニー・エンターテイメント・ショーケース」を開催。

待望の新作の独占初公開、主要キャストや作品タイトルの発表、そしてスターによる豪華パフォーマンスが、満員のアリーナを熱狂の渦に巻き込みました。

D23: アルティメット・ディズニーファン・イベントby Visa「ディズニー・エンターテイメント・ショーケース」

ウォルト・ディズニー・カンパニーが、アメリカ・カリフォルニア州、アナハイムにて2024年8月9日(金)から8月11日(日)※現地時間 の3日間にわたり開催する究極のディズニーファンイベント「D23: アルティメット・ディズニーファン・イベントby Visa」が開幕!

8月9日(金)に行われたディズニー・エンターテイメント・ショーケースでは、ウォルト・ディズニー・カンパニーの世界に誇るストーリーテリング・エンジンがホンダ・センターのセンターステージに登場しました。

サプライズで登場したセレブリティ、新作映画やシリーズ作品の発表、大規模なミュージカルパフォーマンスは、世界中から集まったディズニーファンを魅了!

ディズニーのクリエイティブスタジオの比類なき強さと、過去1世紀にわたってあらゆる世代の熱心なファンがディズニーの物語やキャラクターと築いてきた唯一無二のつながりを実証しました。

ウォルト・ディズニー・カンパニーのチーフ・エグゼクティブ・オフィサーであるボブ・アイガーはイベントの冒頭で、ファンの絶え間ない情熱に感謝し、ディズニーが創造的なストーリーテリングと革新性における世界的リーダーであることを強調。

「我々のファンとの深い絆は、1世紀にわたるストーリーテリングを経て、今日これまで以上に強固なものとなっています」と述べ、「我々のクリエイティブスタジオの比類なき強さ、我々のブランドとフランチャイズの幅広い魅力、そしてテーマパークや体験を通して我々の物語に命を吹き込む革新的な方法によって支えられています」と続けました。

イヴェット・ニコール・ブラウンの司会のもと、ディズニー・エンターテイメント、共同チェアマンのアラン・バーグマン、ピクサー・アニメーション・スタジオのチーフ・クリエイティブ・オフィサーであるピート・ドクター、ディズニー・アニメーションのチーフ・クリエイティブ・オフィサーであるジェニファー・リー、マーベル・スタジオのプレジデント兼プロデューサーであるケヴィン・ファイギなど、ディ

ズニーの優れたクリエイティブリーダーたちが登壇。

新作や人気タイトルを支えるスターやストーリーテラーたちの数々が発表されました。

ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ

劇場公開作品

『モアナと伝説の海2』2024年12月6日日本公開

『ズートピア2(原題)』2025年11月全米公開

『アナと雪の女王3(仮題)』2027年全米公開

ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオは、ファンに愛されるキャラクターたちが、この秋から順次劇場公開される3本の新作長編映画で大スクリーンに戻ってくることを発表しました。

ディズニー・ライブ・アクション

劇場公開作品

『ライオン・キング:ムファサ』2024年12月20日日本公開

『白雪姫』2025年3月21日全米公開

『リロ&スティッチ(原題)』2025年夏全米公開

『トロン:アレス(原題)』2025年10月全米公開

『フリーキアー・フライデー(原題)』2025年全米公開

『モンスター・ジャム(原題)』制作決定

ディズニー・ライブ・アクションからは、「D23」のショーケースでファンを大いに楽しませたように、今後世界中の観客を興奮の渦に巻き込むことを約束する、まったく新しいビッグスクリーンでの冒険が続々と登場します。

ピクサー・アニメーション・スタジオ

劇場公開作品

『星つなぎのエリオ』2025年6月13日全米公開

『ホッパーズ(原題)』2026年全米公開

『トイ・ストーリー5(原題)』2026年6月19日全米公開

『インクレディブルズ3(原題)』制作決定

ディズニープラス配信作品

『ウィンorルーズ』2024年12月6日ディズニープラスで独占配信

『『インサイド・ヘッド』の世界より夢の製作スタジオ(仮題)』2025年ディズニープラスで独占配信

ピクサー・アニメーション・スタジオのピート・ドクターは、ファンを彼の頭の中へと招き入れました。

『インサイド・ヘッド2』がアニメーション映画史上歴代No.1となったばかりということもあり、感謝に満ち、スタジオの次の作品に対しても期待にあふれている様子でした。

ルーカスフィルム

劇場公開作品

『マンダロリアン&グローグー(原題)』2026年5月22日全米公開

ディズニープラス配信作品

『スター・ウォーズ:スケルトン・クルー』2024年12月4日ディズニープラスで独占配信

『キャシアン・アンドー』シーズン22025年ディズニープラスで独占配信

ルーカスフィルムの今後の劇場公開作品と動画配信作品は、スタジオが得意とするスケールの大きな冒険を引き続き展開していきます。

マーベル・スタジオ/マーベル・テレビジョン

劇場公開作品

『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』 2025年2月14日 日米同時公開

『ファンタスティック・フォー:ファースト・ステップス(原題)』 2025年7月25日 全米公開

ディズニープラス配信作品

『アガサ・オール・アロング』 2024年9月19日 ディズニープラスで独占配信

『アイアンハート(原題)』 2025年全米配信

『デアデビル:ボーン・アゲイン(原題)』 2025年3月全米配信

マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギはホンダ・センターで、ファンに向かって、マーベル・スタジオ最新作『デッドプール&ウルヴァリン』の驚異的な成功に対する感謝と興奮を語りました。

『アバター』

劇場公開作品

『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ(原題)』2025年12月19日全米公開

『アバター』は世界中のファンを引き続き魅了し、わくわくさせています。

フランチャイズの生みの親であるジェームズ・キャメロンも会場に駆けつけ、次章の詳細について語りました。

ディズニー・エンターテイメント・テレビジョン

ディズニープラス配信作品

『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シーズン22025年ディズニープラスで独占配信

ディズニー・エンターテイメント・テレビジョンのディズニープラスオリジナルシリーズ作品『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』の共同クリエイターであるリック・リオーダンと、主演のウォーカー・スコーベル(パーシー・ジャクソン役)、リア・サヴァ・ジェフリーズ(アナベス・チェイス役)、アーヤン・シムハドリ(グローバー・アンダーウッド役)が、来たる第2シーズンの制作開始予告を独占公開しました。

ディズニー・ブランデッド・テレビジョンと20世紀テレビジョンによるこの壮大なアドベンチャー・シリーズの制作は、2025年のディズニープラスでのデビューに向け、現在バンクーバーで進行中です。

シーズン2は、ディズニー・ハイペリオンのベストセラー『パーシー・ジャクソン』シリーズの第2弾『魔の海』が原作となっています。

ディズニー・ブランデッド・テレビジョン、ディズニー・コンサート、ディズニー・ミュージック・グループ、AEG

ディズニー・ブランデッド・テレビジョン、ディズニー・コンサート、ディズニー・ミュージック・グループ、AEGは共同で、大ヒット・フランチャイズ『ディセンダント』と『ゾンビーズ』のスターたちが2025年夏、「ディセンダント/ゾンビーズ・ワールド・コライド・ツアー」を開催することを発表しました。

『ディセンダントライズ・オブ・レッド』の主演女優リタ・オラが最新作のヒット曲をメドレーで披露した後、ツアーのニュースを発表。

このアリーナ・ツアーは、両フランチャイズの熱気あふれる音楽を讃える没入感あふれるインタラクティブなライブコンサート体験となり、全米各地のアリーナで開催される予定です。

『ディセンダントライズ・オブ・レッド』に出演するカイリー・キャントラル、マリア・ベイカー、ダラ・ルネ、ルビー・ローズ・ターナー、『ゾンビーズ4(仮題)』に出演するフレイア・スカイ、マラキ・バートンがすでにツアーに参加することが決定しており、近日中に続々と発表される予定となっています。

ナショナルジオグラフィック

ナショナルジオグラフィックは、2025年にナショナルジオグラフィックとディズニープラスで放送予定の新シリーズ『デビッド・ブレイン:知られざるマジックの世界(仮題)』の初公開映像を公開しました。

