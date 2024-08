Amazonギフト券がもらえる「めで鯛」チャレンジも！『釣りの達人』リリース記念キャンペーン

全世界DL1億以上の大人気釣りゲーム「釣りの達人」が2024年8月10日にリリースされました。

『釣りの達人』リリース記念キャンペーン

■「釣りの達人」とは

次世代釣りゲームの新たな「スタンダード」を目指し、長年にわたり釣りゲーム一筋に開発を続けてきた情熱的なチームが送り出す「釣りの達人」。

このゲームは、釣りの楽しさを最大限に体験できる全く新しいフィッシングゲームです。

何といってもゲームデザインの核心は、その圧倒的なリアルさにあります。

ジャイロスコープを駆使して、スマホを釣り竿のように振ることで、本当に釣りをしているかのような臨場感を味わえます。

魚が反応する瞬間のリアリティは他の追随を許さず、キャスティング時のリアルさもまた一級品。

プレイヤーは竿を振るたびに、その重さや風を感じるかのような感覚を得られ、まるで本物の釣り場にいるかのような没入感を体験できます。

このリアルさが、釣りゲームに新たな次元をもたらし、プレイヤーを釣りの世界に引き込みます。

さらに、このゲームの独自性は、世界中から厳選された美しい釣り場と多種多様な魚たちにあります。

プレイヤーは、自然の中での釣りの楽しさと新鮮さをいつでも味わうことができ、釣り場ごとに異なる景観や魚の生態を楽しめます。

総計数百種もの魚が登場し、その中には大物も多数含まれています。

大物を釣り上げた時の高揚感と達成感は、このゲームならではの特別な体験でしょう。

また、釣り竿や魚カードの育成システムにより、プレイヤーそれぞれのプレイスタイルに合わせたカスタマイズが可能です。

自分だけの釣り竿を育て、強力な魚カードを集めることで、ますます釣りの達人に近づいていきます。

このシステムが、プレイヤー一人一人のニーズに応え、「釣りの達人」という夢の実現を手助けしてくれるはず!

■リアルな高画質釣り場

「釣りの達人」チームは、プレイヤーが没頭できる本格的な釣り場を提供するために、世界中の有名な釣り名所に赴き、現地で取材、とことんこだわり多種多様な地形、気候、そして昼夜の違いを細部まで再現されています!

■多様な魚種

魚のモデリングはすべてを自社でデザイン、次世代のデザインプロセスに基づき、磨き上げました。

巨大魚や超レア魚など、様々な種類の魚を釣ることができます。

そして大海原で釣り上げる事ができるのは普通の魚だけではありません!個体名がある希少な魚「ネームド」フィッシュが存在し、あなたの強敵もあなたの成長につれて成長します!

■HITの爽快感

釣りの「楽しさ」を徹底的に再現、フィッシングゲーム一筋だっから分かる。

まるで釣り竿を握ってるようなスリリングな体験ができ、釣り上げた時本当に大物を釣り上げたかのような爽快感を体験できるに間違いありません!

■専用の竿を育成

数十本の個性豊かで様々な形の釣り竿の中から、自分だけの一本を育成しましょう!釣り人最大の相棒である釣り竿、どの釣り竿でも最大限に強化でき、自分の好きな一本と海原の新たな伝説を切り拓けます!

勿論上記以外にも釣りゲーム初のオリジナル要素を沢山導入!

釣りあげた獲物がより大きな魚になるチャンス!ハイリスクハイリターン釣り場「宝物庫」!そして釣り上げた魚をじっくり鑑賞ができる「水族館」!釣りにまつわるすべての楽しさを「釣りの達人」でとことん楽しめます!

「釣りの達人」は、釣りゲームの新しい形を提示し、その独自性とリアルさで他に類を見ないプレイ体験を提供します。

これまでにない新しさと革新性を持ったこのゲームで、釣りの魅力を存分に味わいましょう!

■事前登録マイルキャンペーン

皆さんに嬉しいお知らせです!事前登録マイルキャンペーンが開催。

以下の特典が事前登録者全員にプレゼントされますので、ぜひお見逃しなく!

・第1弾:5万人登録達成で、ダイヤ166個とコイン66,000枚をプレゼント!

・第2弾:10万人登録達成で、魚カード*1とコイン88,000枚をプレゼント!

・第3弾:15万人登録達成で、魚カード*1とダイヤ188個をプレゼント!

・第4弾:20万人登録達成で、紫の釣り竿スターレーザー3,000、ダイヤ188個をプレゼント!

・第5弾:25万人登録達成で、紫の釣り竿スターレーザー3,000、魚カード*1、コイン99,000枚をプレゼント!

・第6弾:30万人登録達成で、紫の釣り竿スターレーザー3,000、魚カード*1、ダイヤ199個をプレゼント!

登録者数が増えるたびに、豪華な特典がもらえますので、友達にも教えて一緒に参加しましょう。

「事前登録プレゼント」

■ゲーム外でも豊富なイベント盛り沢山!期間限定のOOHイベント開始!

<開始時間>

8月12日から8月18日までの一週間

<OOH展示地>

・渋谷 :田園都市線渋谷駅 B2Fコンコース

・秋葉原:秋葉原エスカシート&電気街口エスカレーター壁面

<参加方法>

キャンペーン期間中、公式Xアカウントでイベントが開催されます。

OOHの展示画像にはアルファベットが隠されており、伝説の魚に関連しています。

OOHの広告を見つけて、アルファベットクイズに答えた方の中から、抽選でAmazonギフトカードをプレゼント!

渋谷や秋葉原で豪快な「釣りの達人」広告をチェックして、ぜひ参加してみてください。

■「めで鯛」チャレンジ

『釣りの達人』リリース記念キャンペーンとして、「めで鯛」チャレンジ開催!泳ぎ回る魚たちを止め、「鯛」を揃えましょう。

成功者から抽選で、最大1万円分のAmazonギフト券をプレゼント!さらに成功結果をシェアした方の中から抽選で、特別ゲームアイテムギフトコードをプレゼント!

■参加方法

1. @FishingM_JPをフォロー

2. このポストをリポスト(RT)

渋谷と秋葉原で開催されるOOHイベントと並びに、この絶好のチャンスをお見逃しなく!

「めで鯛」チャレンジ

暑い夏、世界中で釣りを楽しみ、「釣りの達人」になりましょう!

