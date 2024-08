三笘薫が2ゴールに絡む活躍！　ブライトン、ビジャレアルに4発快勝でプレミアリーグ開幕へ弾み

ブライトンに所属する三笘薫が、現地時間10日に行われたプレシーズンマッチのビジャレアル戦で、2ゴールに絡む活躍を見せた。2024−25シーズンのプレミアリーグ開幕が1週間後に迫ったブライトンは、本拠地の『アメックス・スタジアム』に、同じくラ・リーガ開幕を翌週に控えるビジャレアルを迎えた。三笘は左サイドの2列目で先発した。この試合最初のチャンスを作ったのはビジャレアル。キックオフ直後のプレーで、スルーパスに抜け出したアルノー・ダンジュマがボックス左から右足でシュートを狙ったが、ここは右ポストに嫌われる。

