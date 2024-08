いよいよ最終シーズンを迎える「ザ・ボーイズ」。ファンの気になることといえば、最後に誰が生き、誰が死ぬことになるのかということだろう。

米のインタビューに応じたショーランナーのエリック・クリプキによれば、現在は脚本作業が進行中とのこと。「誰が生き延びて誰が死ぬのかという実感を持ち始めているところです」と語り、すでにアイデアを練り始めているのだという。

意外なことに「ザ・ボーイズ」では、4シーズンにわたる物語の中でメインキャラクターの死が描かれてきたことは少ない。しかし、クリプキいわく「誰もが最後まで生き残るわけではないですよ」と予告。「シーズン5で死ぬ人が誰であれ、その死にたっぷりと値するものになります。それだけは言っておきます」と語っている。

ザ・ボーイズ対セブンの戦いが繰り広げられてきた本シリーズ、もし死が必ず訪れるとしたらキャスト陣はどんな最期を望むだろうか。ザ・ボーイズ側とセブン側で反応はくっきり分かれている。

TV Guideがキャスト陣に「理想の死は?」と問うと、キミコ役の福原かれん、MM役のラズ・アロンソ、フレンチー役のトマー・カポン、ヒューイ役のジャック・クエイドの4人は口を揃えて「死にません」と回答。1人ずつ受けたインタビューだったが、最後まで生き残る意思を見せた。

一方、セブン側の面々はというと、それぞれが楽しそうに「理想の死」を回答。ディープ役のチェイス・クロフォードは「溺れること」、Aトレイン役のジェシー・T・アッシャーは「ヒューイに殺されること」、ファイアクラッカー役のヴァロリー・カリーは「スターライトに殺されること」、シスター・セージ役のスーザン・ヘイワードは「彼女が他の人を使って殺させた方法で死ぬこと」と各々の希望を明かした。

ちなみに、ショーランナーのクリプキは以前、物語の最後はザ・ボーイズ対セブンの戦いではなく、ブッチャー対ホームランダーの戦いになると。そのため2人はシーズン5のクライマックスまで生き残っていることが予想されるが、果たしてそれ以外のキャラクターの運命やいかに……。

