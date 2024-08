ジョーカーの読切コミック『ジョーカー・プレゼンツ：パズルボックス』発売 ─ 誰がリドラーを殺した？ジョーカーが仕掛ける謎解きゲーム

ShoPro(小学館集英社プロダクション)より、DC邦訳アメコミの新刊『ジョーカー・プレゼンツ:パズルボックス』が2024年8月8日より発売となった。

リドラーを殺したのは誰だ?容疑者は16人の悪党たち。“信頼できない語り手”ジョーカーが仕掛ける、奇妙で危険な謎解きゲームが幕を開ける!

本書『ジョーカー・プレゼンツ:パズルボックス』は、2021年6月から12月にかけて電子版で先行配信され、2022年9月に単行本が刊行されたジョーカーの読切作品。

舞台はゴードン市警本部。その取調室で、重要参考人の聴取が行われていました。その重要参考人とは……犯罪界の道化師ジョーカー。

事の発端は、謎に対して変質的なまでに執着する犯罪者リドラーが遺体で発見されるという事件でした。しかし、容疑者として逮捕されたヴィランたちは、警察に協力する気などさらさらなく、口々に己の主張を繰り返すのみ。

そこへ、ただ一人「証言してもいい」と口を開いたのが、この世で最も“信頼できない語り手”……ジョーカーだった。

誰がリドラーを殺したのか? リドラーの死に関係しているという謎の「ボックス」の正体とは?

はたしてゴッサム市警はジョーカーの真意を見抜き、真実にたどり着くことができるのでしょうか?道化師が仕掛ける、奇妙で危険な謎解きゲームを、お楽しみあれ。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

The post first appeared on .