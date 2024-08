ジョーカー短編集『ジョーカー：ストーリー＆アートブック』 発売 ─ ジョーカー誕生80周年記念、狂気が渦巻く10篇のショートストーリー

ShoPro(小学館集英社プロダクション)より、DC邦訳アメコミの新刊『ジョーカー:ストーリー&アートブック』が2024年8月8日より発売となった。

ジョーカー誕生80 周年を記念して刊行された豪華クリエイター陣による珠玉の短編集!狂気が渦巻くジョークの世界へようこそ……!

本書は、ジョーカー誕生80 周年を記念して刊行されたアンソロジー『The Joker 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular』(2020年)に、バリアントカバー集『The Joker Uncovered』(2023年)を追加した日本オリジナル編集の単行本。

圧倒的な人気を誇る悪のカリスマ、ジョーカーの生誕80周年を祝い、気鋭のクリエイター陣が、ジョーカーを新たな視点で描き出す。

本編には、スコット・スナイダー作、ジョック画で、ジョーカーの存在を通して自らの恐怖に直面する医師を描く『傷』、ジョーカーの新たな相棒パンチラインの誕生を描いた、ジェームズ・タイノンⅣ作、ミケル・ハニン画による『ジョークの最後に来るもの』、トム・テイラー作、エデュアルド・リッソ画で、ジョーカーと心に闇を抱えた少年の奇妙な交流を描く『誕生日のお邪魔虫』など、10篇のショートストーリーを収録。

豪華クリエイター陣が参加するジョーカーアンソロジー集。新作映画『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』(2024 年10 月11日公開予定)の公開を控え、ジョーカーに興味を持ったにもぜひおすすめしたい、予備知識なしで楽しめる一冊だ。

