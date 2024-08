スパイダーマン衝撃の新シリーズ『スパイダーマン：ワールド・ウィズアウト・ラブ』発売 ─ 親愛なる隣人に何が起こったのか？

ShoPro(小学館集英社プロダクション)より、マーベル邦訳アメコミの新刊 『スパイダーマン:ワールド・ウィズアウト・ラブ』が2024年8月8日より発売となった。

スパイダーマンに何が起こったのか?衝撃的な幕開けを告げるスパイダーマン新シリーズ、ついに始動!

本書は、2022年4月にライター/ゼブ・ウェルズ、アーティスト/ジョン・ロミータ Jr.作画の新体制でスタートした「アメイジング・スパイダーマン」誌の第1巻。『スパイダーマン:ブランニュー・デイ』シリーズ(2008~)以来、ひさびさとなるスパイダーマン月刊誌のシリーズ邦訳だ。

冒頭、傷だらけの姿で、荒野にひとり跪いて叫ぶピーター、という絶望的なシーンから幕が上がる本作。

それから6カ月後、ピーターはニューヨークで、メイおばさんから突き放され、最愛の女性、MJからも避けられて、孤独のなかにいた。

しかも、なんとMJはピーターではない人と家庭を築いている、という衝撃の事実も明かされる。

頼るあてもなく、借金を背負い、悪と戦いながらも職探しに奔走するピーター。さらに街では、犯罪界を仕切るボスたちの抗争が始まろうとしており……?

はたして“あなたの親愛なる隣人”の身に何が起こったのか? センセーショナルな導入で世間を騒がせたスパイダーマン新シリーズを、お見逃しなく。

