【暴風警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町などに発表
気象台は、午前10時12分に、暴風警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。
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沿岸北部、沿岸南部では、暴風や高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宮古市
□暴風警報【発表】
11日夕方から12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■大船渡市
□暴風警報【発表】
11日夕方から12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■久慈市
□暴風警報【発表】
11日夕方から12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■陸前高田市
□暴風警報【発表】
11日夕方から12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■釜石市
□暴風警報【発表】
11日夕方から12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■大槌町
□暴風警報【発表】
11日夕方から12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■山田町
□暴風警報【発表】
11日夕方から12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■岩泉町
□暴風警報【発表】
11日夕方から12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■田野畑村
□暴風警報【発表】
11日夕方から12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■普代村
□暴風警報【発表】
11日夕方から12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■野田村
□暴風警報【発表】
11日夕方から12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■洋野町
□暴風警報【発表】
11日夕方から12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日昼前にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m