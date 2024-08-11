¤ª¤·¤ã¤Ù¤êÈþ½÷¤Î²òÊü¶è¡¦¤Ò¤È¸À¤¤¤ï¤»¤Æ¡Ò¿·ÅÄ·ÃÍø¡Ó»ä¤Í¡¢¥¬¥ó¤Ã¤ÆÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤¬¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¡Å¡Å
¡¡¥¢¥µ·ÝÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï!¡¡¿·ÅÄ·ÃÍø¤Ç¤¹¡£
¡¡Áá¤¤¤â¤Î¤Ç¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ°÷¥Ê¥ó¥Ð¡¼4ÈÖ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é39Ç¯¡£ÍèÇ¯¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖËÍ¤ÈÆ±¤¸À¤Âå!¡×¤Ê¤ó¤Æ²û¤«¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤Þ¤¢¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÆÃ¤Ë·ò¹¯¡£ºòÇ¯¤Ï¤Ò¤È¤ÄÇ¯²¼¤Î¼ç¿Í¤Ë¥¬¥ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê»³¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¤¬Øí´µ¤·¤¿¤Î¤Ï°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¡£·ì±Õ¤Î¥¬¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤í»ä¡¢ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤ÏÈ¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É4·î¤Î¤Ê¤«¤Ð¤°¤é¤¤¤Ë¡Ö¹¢¤¬ÄË¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼À¤Î¤â¤Î¤«É÷¼Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Á°¤ÎÇ¯¤Ë¼ç¿Í¤Ï¥³¥í¥Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¥³¥í¥Ê¡Á!?¡¡´ªÊÛ¤·¤Æ¤è¡Á¡×¤Ê¤ó¤Æ·Ú¤¯Âª¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡¡Âç³ØÉÂ±¡¤ä¥¬¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇºÙË¦¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤â¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤Ç°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤¯¡¢Ãû¸õ¤À¤È¤«¾É¾õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¿²´À¤ò¤Ò¤É¤¯¤«¤¯¡×¤È¤«¡¢¡Ö¿©Íß¸ºÂà¡×¡¢¡ÖÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢½¢¿²Ãæ¤ËÆÃ¤Ë´À¤â¤«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Áé¤»¤ë¤É¤³¤í¤«ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿©Íß¤â°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡£¤É¤ì¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÐ¸«¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Å¡Å»ä¤Í¡¢¥¬¥ó¤Ã¤ÆÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤¬¤Ê¤ë¤â¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¼ç¿Í¤ÏÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤À¤é¤·¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤À¤«¤é¡ÖÀäÂÐ¤Ë²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë!¡×¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤¬¸½¼Â¤ò¼õ¤±¤¤¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤ÆÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¿ô½µ´Ö¸å¤Ë°å»Õ¤«¤é¡Ö¤ä¤Ï¤ê°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÎÊý¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£
¡¡Æþ±¡¤·¤Æ¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯à¤¢¤¢¡¢¼ç¿Í¤Ï¥¬¥ó¤Ê¤ó¤Àá¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹³¤¬¤óºÞ¤Î¼£ÎÅ¤Ï3½µ´Ö¤´¤È¤Ë¿ô¥¯¡¼¥ë¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Î1½µ´Ö¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤Ä¤é¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡3½µÌÜ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤ê¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤ÎÅêÍ¿¤¬¤Þ¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¥°¥Ã¥¿¥ê¤È¶ñ¹ç¤Î°¤¤Æü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¤Ï1½µÌÜ¤Î¤Ä¤é¤¤»þ¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö¤Ä¤é¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤â¤¦·ù¤À¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë»ä¤ÎÊý¤â·ë¹½¡¢¿´¿È¶¦¤ËÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ö¥¬¥ó²ÈÂ²¤ÏÂè2¤Î¥¬¥ó´µ¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£ÅÇ¤µ¤¤ä¶ì¤·¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é²£¤ÇÓ¹¤êÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼ð¤ìÊª¤Ë¿¨¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï»ä¤â¿ôÇ¯Á°¤ËÇ¾Æ°Ì®áî¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤¬ÉÂµ¤¤Î»þ¤ÎÊý¤¬²¿ÇÜ¤â³Ú¤Ç¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¡£
¡¡º£¤Ï2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥¬¥ó¤ËØí´µ¤¹¤ë»þÂå¡£¤À¤«¤é¥¬¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²¿µ¤¤Ê¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¥¬¥ó´µ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¥É¥è¡Á¥ó¤ÈÉô²°Ãæ¤Î¶õµ¤¤¬½Å¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£°ì½ï¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢Í¾Ì¿¤¤¤¯¤Ð¤¯¤«¤ÎÊª¸ì¤À¤È¤«Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£¡¢¼ç¿Í¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç´Ñ¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢¥Ò¥ä¥Ò¥ä¡£¤â¤¦¤³¤Ã¤Á¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¸ÍÏÇ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤³¤³¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÂØ¤¨¤¿¤éÍ¾·×¡¢¥Þ¥º¤¤¤è¤Ê¤¡¤È¤«¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡¡¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë¤ÏÌ£³Ð¾ã³²¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¥«¥ì¡¼¡×¤Î°ìÂò¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÓÌ³Ð¾ã³²¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÝÌ£¤Ê¤É¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¥«¥ì¡¼¤Î¸ýÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¤Í¡¢·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤Ï¢Æü¥«¥ì¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢Åö»þ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤·¤Æ¤«¡¢¼ç¿Í¤¬¡Ö·ÃÍø¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤¦Ì£³Ð¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥«¥ì¡¼ºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥ì¥È¥ë¥È¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë!
¡¡¤½¤ì¤È¡¢¸µ¡¹¥¹¥¤¡¼¥ÄÃË»Ò¤Ç¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤ÏÌÜ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤ß¤Ä¡×¤À¤±¡£
¡¡»ä¤¬»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æµ¢Âð¤¹¤ëÅÓÃæ¡¢¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤«¤é¡Ö²¿¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤ß¤Ä¡×¡£¤³¤ì¤â¼£ÎÅÃæ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å¤âÇþÃã¤â¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í£°ì¡¢°û¤á¤ë¤Î¤¬1000±ß¤â¤¹¤ë¤ª¹â¡Á¤¤ºñ¤ê¤¿¤Æ¤Î²Ì½Á¥¸¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¹â¤¤¥¸¥å¡¼¥¹¡¢ÌÇÂ¿¤ËÇã¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤À¤è¡×¤Ê¤ó¤Æ¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯²¿¤â¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤ê°û¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¼ç¿Í¤Ï¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ´²²ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢²æ¤¬²È¤ÎÂæ½ê»ö¾ð¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¡£°åÎÅÈñ¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸±¤Ç¤ÏÁ´Á³¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£É¸½à¼£ÎÅ¤Ç¤â¥¬¥ó¤Î¼£ÎÅÈñ¤Ë¤Ï·î¤Ë30Ëü¡Á40Ëü¤È¡¢Âç¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹â³Û°åÎÅÈñÀ©ÅÙ¤Ç¸å¤Ë¤¤¤¯¤é¤«¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì»þÅª¤Ê½ÐÈñ¤¬¥É¥«¥ó¤ÈÂç¤¤¤¡£¼£ÎÅÃæ¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤¤´ü´Ö¤âÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«±Ä¤ÎÊý¤Ç°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¥Ä¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢¥¬¥ó¤ÏºÆÈ¯¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÆÈ¯»þ¤Ë¤â¤¤¤¯¤é¤«¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤¬²¼¤ê¤ëÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©À¸³è¤â¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¯¤Ã¤Á¤ã¡£»ä¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¡×¡Ö¤¢¤ó¤ß¤Ä¡×¡Ö1000±ß¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤ËËèÆüÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢5¥¥í¤âÂÀ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë!
¿·ÅÄ·ÃÍø¡Ê¤Ë¤Ã¤¿¡¦¤¨¤ê¡Ë68Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£85Ç¯¤Ë¡ÖÍ¼¤ä¤±¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£86Ç¯¡¢¥½¥í¶Ê¡ÖÅß¤Î¥ª¥Ú¥é¥°¥é¥¹¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸å¤â½÷Í¥¡¢¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢21Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¡Ö²ù¤¤¤Ê¤·²ð¸î¡×¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¡Ë¤ò´©¹Ô¡£ºòÇ¯¤è¤ê½ÊÆÁÂç³Ø¤ÇµÒ°÷¶µ¼ø¤âÌ³¤á¤ë¡£