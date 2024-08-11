¥Û¥ó¥È¡¼¥¯¡Ò¥Æ¥£¥à¥é¥º¡¦¥ì¥¸¥ã¥Ð¡ßÌ¾±Û·òÏº¡Ó¡Ê1¡ËÁêËÐ¤Ç¤âÂç³èÌö¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¿Í¡ª
¡ÖÆüËÜºÆÈ¯¸«¡×ÃóÆü¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç»È ¥Æ¥£¥à¥é¥º¡¦¥ì¥¸¥ã¥Ð¡¿1430±ß¡¦À±³¤¼Ò¿·½ñ
¡ÖX¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬Ìó34Ëü¿Í¤ò¸Ø¤êà¥Ð¥º¤ëÂç»Èá¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¥Æ¥£¥à¥é¥º¡¦¥ì¥¸¥ã¥ÐÃóÆü¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç»È¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤òÆüËÜ¤Ç²á¤´¤·¤¿Ä¶ÆüËÜÄÌ¤ÎÂç»È¤¬¡ÖÆüËÜºÆÈ¯¸«¡×¤ò¾å°´¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£
Ì¾±Û¡¡Âç»È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢19Ç¯10·î¤Ë¹Äµï¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÂ¨°ÌÎéÀµÅÂ¤Îµ·¡×¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿Ì±Â²°áÁõ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Âç»È¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÎÌ±Â²°áÁõ¡Ö¥Á¥ç¥Ï¡×¤òÃå¤ÆÎ×»þÂåÍýÂç»È¤È¤·¤ÆÂçÅýÎÎ¤È½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¡Ö¥Á¥ç¥Ï¡×¤¬±Ç²è¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ³»Î¤ä¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×¤Î°áÁõ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¥Ð¥º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾±Û¡¡X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¾ï¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¿ô¤Ï30Ëü¿Í¤ÈÆüËÜ¤Ç¤âÂçÊÑ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯6·î¤Ë¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÍ¥ÀèÀÊ¤Ë¼«¿È¤¬ºÂ¤Ã¤¿²èÁü¤ò¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÃ¼½ï¤Ë¡¢ÂçÏÀÁè¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç»È¡¡²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡Ö¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éºÂ¤Ã¤Æ¤è¤¤¡×¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÍ¥ÀèÀÊ¤Ï¶õ¤±¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ì¾±Û¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆ±Ä´°µÎÏ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç»È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡£
Âç»È¡¡¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÀèÀÊ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬Æ±Ä´°µÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ì¾±Û¡¡Âç»È¤ÎÂè°ì¤Î¸Î¶¿¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ë¤ÏÃÎÆüÇÉ¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Âç»È¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¿Í¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Æ¤â´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤¬²Ê³Øµ»½Ñ¤ËÍ¥¤ì¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤âÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÅÁÅý¤äÊ¸²½¤òÂç»ö¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Î¾Î©¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ì¾±Û¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ï³ÊÆ®µ»¤¬À¹¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÁêËÐ¤Ç¤Ï¹õ³¤¡¢²é²ç´Ý¡¢ÆÊ¥Î¿´¤¬³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤â¶¯¤¯¤Æ¡¢7·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¤È¤Î¿ÆÁ±¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç»È¡¡ºÇ¶á¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½é½Ð¾ì¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁª¼ê¸¢¤Ç¥Ù¥¹¥È16¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤âÆüËÜ¤È¿ÆÁ±¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¡§¥Æ¥£¥à¥é¥º¡¦¥ì¥¸¥ã¥Ð¡¡ÃóÆü¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç»È¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½Ð¿È¡£92Ç¯¤ËÍèÆü¤·¡¢¤½¤Î¸å¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¡£11Ç¯9·î¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø¹ñºÝ¶µÍÜ³ØÉô¤òÂ´¶È¡£12Ç¯4·î¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¡Ê³ô¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£18Ç¯¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢³°Ì³¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡£19Ç¯¤ËºßÆü¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç»È´ÛÎ×»þÂåÍýÂç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢21Ç¯¤è¤êÆÃÌ¿Á´¸¢Âç»È¤È¤·¤Æ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆüËÜ¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¹¤¼ê¡§Ì¾±Û·òÏº¡Ê¤Ê¤´¤·¡¦¤±¤ó¤í¤¦¡ËÂó¿£Âç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡£1953Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¥í¥·¥¢¸ì²ÊÂ´¶È¡£»þ»öÄÌ¿®¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥â¥¹¥¯¥ï»Ù¶ÉÄ¹¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶ÉÄ¹¡¢³°¿®ÉôÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÂà¿¦¡£Âó¿£Âç³Ø³¤³°»ö¾ð¸¦µæ½ê¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£¥í¥·¥¢¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¥í¥·¥¢À¯¼£¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ÖÈëÌ©»ñ¶â¤ÎÀï¸åÀ¯ÅÞ»Ë¡×¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡Ë¡¢¡ÖÆÈºÛ¼Ô¥×¡¼¥Á¥ó¡×¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£