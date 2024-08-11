ÂçÃ«æÆÊ¿¤â¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡¡²øÊª¿·¿Í¤È¤Ä¤¤¤Ë¡ÈºÆÀï¡É¡ÄÅ¨¾¤â¿´ÂÔ¤Á
ÂçÃ«¤È¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬ºÆÀï¡ÄÁ°²óÂÐÀï¤Ç¤Ï¹ë²÷HR
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î²øÊª¿·¿Í¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¤Ï10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ë¡£Âç³Ø»þÂå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ç¥ì¥¯¡¦¥·¥§¥ë¥È¥ó´ÆÆÄ¤â¡Ö³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ïºò²Æ¤ÎÁ´ÊÆ¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ËÆþÃÄ¡£¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¶á¹Ù¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÎËÜµòÃÏ½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿2018Ç¯4·î8Æü¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤ò¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆóÅáÎ®¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¤Ç¤ÏÅê¼ê¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥§¥ë¥È¥ó´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÃ«¤È¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ÎÂÐÀï¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£2¿Í¤È¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç6¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.99¡£ÂçÃ«¤È¤Ï6·î5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤Ë½éÂÐÀï¤·¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤Ï3µå»°¿¶¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤ÏËÜÎÝÂÇ¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Ï±¦Á°ÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤¬100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡ËÄ¶¤¨¤Î¹äÂ®µå¤òËÜÎÝÂÇ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Èà¤¬¡Ê¥¹¥¡¼¥ó¥º¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¡Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Í¡£¥Ý¡¼¥ë¤â¤½¤ÎÂÐÀï¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Ø´ø´±¤Ïð÷¤¤¤¿¡£¡ÊÀîÂ¼¸×Âç / Kodai Kawamura¡Ë