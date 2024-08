タカラトミーから、ぬいぐるみをひっぱるとブルブルしながら戻るギミックが付いた「おでかけブルブルフレンズ くまのプーさん」が登場。

リンリンと優しい音が鳴ったり、赤ちゃんが大好きなパリパリが入っていたり、様々な音を楽しめるのも魅力的です!

タカラトミー ディズニー「おでかけブルブルフレンズ くまのプーさん」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:1,980円(税込)

対象月齢:0ヶ月頃〜

販売店舗:全国のおもちゃ取扱店、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

「くまのプーさん」デザインの「おでかけブルブルフレンズ」

ハニーポットを抱えた「くまのプーさん」のぬいぐるみをギュッとひっぱって手を離すとブルブルしながら戻ります☆

「くまのプーさん」は舌をぺろりと出したお茶目な表情。

ピンクのほっぺも愛らしさ満点!

ハニーポットのサイドに施されている4色のカラフルタグは、触ったり、ひっぱったりして指先遊びができます。

ハニーポットはにぎると赤ちゃんが大好きなパリパリ音が、さらに振るとリンリンと鈴の音がします☆

ベビーカーにつけられる便利なリングも付いているので、おでかけ時のおもちゃとしても大活躍◎

おうちでもお外でも、どこでも「くまのプーさん」と一緒に遊ぶことができます。

ひっぱったり、にぎったり、振ったり、様々な音やギミックが楽しめて赤ちゃんも夢中になれそうな楽しいおもちゃ。

タカラトミー「おでかけブルブルフレンズ くまのプーさん」は、全国のおもちゃ取扱店、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで販売中です☆

