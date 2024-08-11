ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ë¾¡¤Ã¤¿´ØÀ¾·Ý¿Í¡¢¤ä¤êÅê¤²ËÌ¸ý¿º²Ö¤ò½ËÊ¡¡ÖÎÞ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡ËÎ¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢²¦¼Ô¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê26¡áJAL¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥È¥é¥Ã¥¯¡õ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼ïÌÜ½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ËÌ¸ý¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¿®¤¸¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿²»¶ÊÌ¡ºÍ¥È¥ê¥ª¡¢¶Ç¥È¥ê¥ª¤Î¶Ç¸÷Íº¡Ê62¡Ë¤âÎò»ËÅª²÷µó¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
ËÌ¸ý¤Ï1ÅêÌÜ¤Çº£µ¨¥Ù¥¹¥È¤Î65¥á¡¼¥È¥ë80¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Í½Áª¸å¤Ë¡Öº£Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¤ÏÀäÂÐ¤ËÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ºÇ½é¤ÎÅê¤Æ¤¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¹â¹»»þÂå¡¢¤ä¤êÅê¤²Áª¼ê¤È¤·¤Æ¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¹Â¸ýÏÂÍÎ»á¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸÷Íº¤Ï¡ÖÎÞ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¡£
ËÜ»æÏ¢ºÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡Ö´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥á¥À¥ë¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¶â¤Ç¤¹¤è¡£6ÅêÌÜ¤Ç¡£Èà½÷¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢6ÅêÌÜ¤Ç¤ÎµÕÅ¾¤¬Â¿¤¤ËÌ¸ý¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1ÅêÌÜ¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö6ÅêÌÜµÕÅ¾¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤È°ì½ï¤Ç1ÅêÌÜ¾¡¤Á¤Ç´¶Æ°¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£
Îò»ËÅª²÷µó¤Ë¡Ö¾Ð´é¤ÈÎÞ¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¶â¥á¥À¥ë¡£¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£