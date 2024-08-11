宮城県、福島県で最大震度2の地震 宮城県・角田市、亘理町、石巻市、東松島市、福島県・相馬市、新地町
11日午前9時38分ごろ、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、宮城県の角田市、亘理町、石巻市、それに東松島市、福島県の相馬市と新地町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□宮城県
角田市 亘理町 石巻市
東松島市
□福島県
相馬市 新地町
■震度1
□宮城県
白石市 名取市 岩沼市
蔵王町 大河原町 柴田町
宮城川崎町 丸森町 山元町
仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区
仙台太白区 仙台泉区 塩竈市
多賀城市 富谷市 松島町
七ヶ浜町 利府町 大郷町
大衡村 女川町 気仙沼市
登米市 栗原市 大崎市
色麻町 涌谷町
□福島県
いわき市 南相馬市 福島広野町
楢葉町 富岡町 川内村
大熊町 双葉町 浪江町
葛尾村 飯舘村 福島市
郡山市 白河市 須賀川市
二本松市 田村市 福島伊達市
国見町 川俣町 鏡石町
天栄村 棚倉町 石川町
玉川村 浅川町 小野町
□岩手県
住田町 一関市
□茨城県
日立市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。