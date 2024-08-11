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11日午前9時38分ごろ、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、宮城県の角田市、亘理町、石巻市、それに東松島市、福島県の相馬市と新地町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□宮城県
角田市　亘理町　石巻市
東松島市

□福島県
相馬市　新地町

■震度1
□宮城県
白石市　名取市　岩沼市
蔵王町　大河原町　柴田町
宮城川崎町　丸森町　山元町
仙台青葉区　仙台宮城野区　仙台若林区
仙台太白区　仙台泉区　塩竈市
多賀城市　富谷市　松島町
七ヶ浜町　利府町　大郷町
大衡村　女川町　気仙沼市
登米市　栗原市　大崎市
色麻町　涌谷町

□福島県
いわき市　南相馬市　福島広野町
楢葉町　富岡町　川内村
大熊町　双葉町　浪江町
葛尾村　飯舘村　福島市
郡山市　白河市　須賀川市
二本松市　田村市　福島伊達市
国見町　川俣町　鏡石町
天栄村　棚倉町　石川町
玉川村　浅川町　小野町

□岩手県
住田町　一関市

□茨城県
日立市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。