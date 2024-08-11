ÇµÌÚºä£´£¶¡¦³Ý¶¶º»Ìí¹á¤¬¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¡õ·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¡¡Â´¶È¸å¤Ï»üÁ±³èÆ°¤ò»ëÌî
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÇµÌÚºä£´£¶¡×¤Î³Ý¶¶º»Ìí¹á¤¬£±£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤È·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³Ý¶¶¤Ï£²£°£²£²Ç¯£¸·î£²£¹Æü¤ËÅìµþ¡¦¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Åìµþ¸ø±éÃæ¡¢°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¾å¤Î³¬ÃÊ¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢µÙÍÜ¤·¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡¢µÙ¶È´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ö¼«Ê¬Ãµ¤·¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö»ä¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁ´°÷¡¢»ä¤ËÇµÌÚºä£´£¶¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï»ä¤â³§¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ëÊý¸þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Î£¶Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Ã£À®´¶¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤¦Ì¤Îý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ´¶È¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«¿È¤Î»×¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬¹ç³Ê¤·¤¿¡ÖºäÆ»¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÎºÇ½ª¿³ººÆü¤Ç¤¢¤ë£¸·î£±£¹Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ´¶È¤È·ÝÇ½³¦¤Î°úÂà¤òÊó¹ð¡£°úÂà¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤¿³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê»üÁ±³èÆ°¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¹¤°¤ËË»¤·¤¯¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Â´¶ÈÆü¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Ë³§¤Ç³Ú¤·¤¯²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤âÀ§Èó¡¢ÇÛ¿®¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£