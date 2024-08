漫画「TRIGUN」に登場する機関砲とミサイルランチャーの合体兵器「パニッシャー」の再現に、SNSでは絶賛の声が上がっている。

【映像】忠実に再現したパニッシャーの変形ギミック

話題を集めているのは、コスプレイヤーの「ふぇりお」さんが投稿した動画。幕張メッセで開催されていたイベント「Wonder Festival 2024 Summer」で披露した時のもので、漫画「TRIGUN」に登場する機関砲とミサイルランチャーの合体兵器「パニッシャー」を忠実に再現。変形ギミックも完璧に備えた、圧倒的な再現度だ。

この動画を見た人からは「ギミック超すごいしかっこいいし、さすがですね!!」「トライガンいいよねぇ、オープニングも最高」などのコメントが殺到。さらに海外からも「リアルパニッシャー!!まじやべえ!(THE REAL PUNISHER!!! SO SICK)」「ちょい待ち!かなりすごい!(Wai..hol up! That''s pretty neat!)」など、多くの反響が寄せられ、投稿は170万件以上、表示されている。(ABEMA『週刊BUZZ動画』より)