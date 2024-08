ハン・ソヒ、コ・ユンジョン、IVE・ウォニョン…若い世代の理想とされる韓国スターの特徴とは？

人形のような容姿に高身長とすらりとした体つき、スタイリッシュなファッションセンスまで。これらの特徴は、最近の“Z世代”が理想とするスターたちの共通点だ。

【写真】強烈!ハン・ソヒの“全身タトゥー”

その主人公こそ、女優ハン・ソヒとコ・ユンジョン、そしてガールズグループIVEのメンバー、チャン・ウォニョンだ。

3人は最近、韓国で最も人気と言っても過言ではない芸能人。世代を代表する女優、アイドルとして、生まれつきの魅力とビジュアルがZ世代の支持を集めている。

小さな顔と細い体つき、そして彫刻のように完璧な外見。元祖“顔天才”と呼ばれた女優キム・ヒソンに次ぐ、Z世代が理想とする“顔天才”たちだ。

ハン・ソヒは最近、最も旬な女優であると言える。人形のような容貌に白玉のような白い肌、倒れそうなくらいに細い体つき、さらにはファッションセンスまで兼ね備えている。

何より、自分だけの個性を活かしたスタイルを持ち、好きなものを自由に消費している。ハン・ソヒが使用したエコバッグや靴、ワンピースがすべて流行になるほど、トレンドの先駆者にもなっている。

特に、ハン・ソヒは公式イベントや出演作だけでなく、SNSで公開する日常の姿が、より熱い反応を受けることも少なくない。

全身に華やかなタトゥーシールを貼って個性を見せたかと思えば、果敢なファッションにも挑戦。このように、自由奔放でありながらもストレートな魅力がハン・ソヒの世界観として位置づけられ、若者のさらなる熱狂につながっている。

(写真提供=OSEN)ハン・ソヒ

もう一人の人気女優コ・ユンジョンは、定番の美貌で“顔天才”と呼ばれている。彼女は初登場時から非現実的で完璧な美貌を持つ女優として関心を集めたスターだ。

小さな顔と高い鼻、厚い唇と大きな瞳までを兼ね備えた典型的な美人。そこに神秘的な雰囲気まで加わり、さらに関心を集めた。

その後、コ・ユンジョンはドラマや映画で、ビジュアルだけでなく安定した演技力を誇る女優としても認知されることに。出演作や授賞式を通じて公の前に顔を出すたびに、華やかで完璧なビジュアルが最も注目を集める。現代の“顔天才”を代表する女優であることに異論はない。

(写真提供=OSEN)コ・ユンジョン

そしてウォニョンは生まれつきのアイドルであり、生まれつきの芸能人だ。

ウォニョンはMnetオーディション番組『PRODUCE 48』で国民投票1位に輝き、ガールズグループIZ*ONEのメンバーとしてデビュー。IZ*ONEではグループの“末っ子”として、ふっくらとした頬と愛らしくキュートな魅力を披露した。

そしてIZ*ONEの活動終了後はIVEとして再デビューし、生まれつきのアイドルとしてウォニョンの真価を発揮している。

IVEで第4世代のガールズグループを代表するアイドルへと成長したウォニョンは、同世代グループを代表する”顔天才”だ。「生まれた時からアイドルみたいだ」と言われるほど、圧倒的な美貌を誇っている。

ウォニョンは高身長、細いボディライン、小さな顔、整ったパーツを持つ人形のような容姿で、“小統領”(小学生の大統領。小学生に圧倒的人気を誇る芸能人のこと)という異名を得たほど。

(写真提供=OSEN)IVE・ウォニョン

アイドルという“天職”を楽しみながら、常に笑顔を絶やさず、自分をさらに引き立たせることができる美女だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

◇コ・ユンジョン プロフィール

1996年4月22日生まれ。2019年にドラマ『彼はサイコメトラー−He is Psychometric−』で女優デビュー。以降、『保健教師アン・ウニョン』、Netflix『Sweet Home 〜俺と世界の絶望〜』を通じてその名を知らせ、ドラマ『還魂:光と影』で初めて主演を務めた。端正な顔立ちと清楚なイメージで、若者世代の憧れの存在とされている。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。